«Роскачество» протестировало Bluetooth-наушники

Специалистами оценивались такие критерии, как качество звукопередачи, удобство, функциональность и прочность наушников, а также способность аккумуляторной батареи удерживать заряд, информирует газета «Известия».

Лучшими по всем параметрам оказались наушники Sony WH-1000XM2. Вторую, третью и седьмую строчки рейтинга заняли другие модели этого же производителя: WH-H900N h.ear on 2 Wireless NC, MDR-100ABN и WI-1000X. Наушники Sennheiser RS175, RS165, CX 7.00BT и PXC 550 заняли четвертое, пятое, девятое и десятое места соответственно. Модели производителя AKG - N60NC Wireless и K845BT оказались на шестом и восьмом местах рейтинга. Во второй десятке фигурируют наушники марок Samsung, Apple, Beats, Audio-Technica и AKG.

Отмечено, что самыми прочными оказались модели Apple Airpods MMEF2ZM/A и Beoplay H7, а самыми функциональными - Sennheiser, AKG, Beats, Monster и Jabra.