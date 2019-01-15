Первый биологический эксперимент на Луне признан успешным

Они были доставлены туда космическим аппаратом «Чанъэ-4», информирует газета «Известия».

На Луну, кроме этого, были отправлены семена картофеля, резуховидки, рапса, дрожжевые грибы и личинки плодовой мухи.

Корабль «Чанъэ-4» стал первым аппаратом, которому удалось совершить мягкую посадку на обратной стороне естественного спутника Земли. Им была отправлена первая фотография исследуемой территории.