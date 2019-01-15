Фото: pxhere.com
Первый биологический эксперимент на Луне признан успешным
Вчера, 16:34Общество
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Центральное телевидение Китая сообщило об успехе первого биологического эксперимента на Луне: всходах семян хлопка, которые были посажены на обратной стороне земного спутника.
Они были доставлены туда космическим аппаратом «Чанъэ-4», информирует газета «Известия».
На Луну, кроме этого, были отправлены семена картофеля, резуховидки, рапса, дрожжевые грибы и личинки плодовой мухи.
Корабль «Чанъэ-4» стал первым аппаратом, которому удалось совершить мягкую посадку на обратной стороне естественного спутника Земли. Им была отправлена первая фотография исследуемой территории.
«Чанъэ-4» был запущен на Луну 8 декабря с космодрома Сичан.
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