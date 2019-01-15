Лидер Польши не поддержал идею марша против насилия

13 января во время благотворительного концерта 27-летний житель Гданьска проник на сцену во время выступления мэра города и несколько раз ударил его ножом. Несмотря на экстренную госпитализацию, главу города спасти не удалось. Известно, что нападавший ранее уже был судим за ограбления и страдал психическим расстройством. На допросе он не признал своей вины.