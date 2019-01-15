Фото: pxhere.com
Лидер Польши не поддержал идею марша против насилия
Вчера, 17:32Общество
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Президент Польши Анджей Дуда не поддержал идею организации марша против насилия, который планируют провести активисты в связи с убийством главы города Гданьска Павла Адамовича.
Глава государства отметил, что близкие погибшего против политизации его смерти, информирует газета «Известия».
Дуда подчеркнул, что власти не будут препятствовать проведению гражданского марша, однако призвал общественность с уважением отнестись к чувствам родных Адамовича.
13 января во время благотворительного концерта 27-летний житель Гданьска проник на сцену во время выступления мэра города и несколько раз ударил его ножом. Несмотря на экстренную госпитализацию, главу города спасти не удалось. Известно, что нападавший ранее уже был судим за ограбления и страдал психическим расстройством. На допросе он не признал своей вины.
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