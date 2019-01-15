Голикова: власти работают над созданием рабочих мест для предпенсионеров

Продолжительность жизни населения РФ растет. Об этом пишет RNS.

Российские чиновники учитывают демографические тенденции и увеличение продолжительности жизни граждан. Власти страны заинтересованы в создании рабочих мест для пожилых людей, которые еще не вышли на пенсию. «Новая занятость» должна благотворно сказаться на экономике России, уверена вице-премьер.

Голикова добавила, что сейчас в стране идет реализация национальной программы «Демография». Проект предусматривает проведение мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан преклонного возраста. С 2019 по 2024 год профессиональное обучение и образование получат порядка 75 000 пожилых россиян.

Благодаря росту специалистов старше 40 лет получится увеличить число самозанятых граждан, а также предпринимателей малой и средней руки. Старшему поколению пригодятся полученные ранее опыт и знания, отметила вице-премьер.