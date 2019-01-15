Голикова: власти работают над созданием рабочих мест для предпенсионеров
По словам вице-премьера правительства России Татьяны Голиковой, создание дополнительных рабочих мест для людей предпенсионного возраста является одним из главных приоритетов властей.
Продолжительность жизни населения РФ растет. Об этом пишет RNS.
Российские чиновники учитывают демографические тенденции и увеличение продолжительности жизни граждан. Власти страны заинтересованы в создании рабочих мест для пожилых людей, которые еще не вышли на пенсию. «Новая занятость» должна благотворно сказаться на экономике России, уверена вице-премьер.
Голикова добавила, что сейчас в стране идет реализация национальной программы «Демография». Проект предусматривает проведение мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан преклонного возраста. С 2019 по 2024 год профессиональное обучение и образование получат порядка 75 000 пожилых россиян.
Благодаря росту специалистов старше 40 лет получится увеличить число самозанятых граждан, а также предпринимателей малой и средней руки. Старшему поколению пригодятся полученные ранее опыт и знания, отметила вице-премьер.
Голикова пообещала, что государство окажет поддержку людям предпенсионного возраста. Помощь будут предоставлять, как региональные, так и муниципальные власти. Для граждан откроются более простые и короткие по времени механизмы организации занятости. Речь идет о семейных формах бизнеса и работе на дому.
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