Абсолютная победа: «Железная бабушка» Мария Колтакова отметила 97-ой день рождения

О легендарной «железной бабушке» Марие Колтаковой рассказал интернет-ресурс bel.ru.

Мария Колтакова награждена орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени. Милейшая и при этом очень отважная женщина Мария Денисовна Колтакова на фронте была старшиной медицинской службы. Она участвовала в Курской битве, освобождении Харькова, Львова, Польши и Чехословакии. Вынесла с поля боя свыше 300 раненых и сама была настолько тяжело ранена, что могла остаться без руки. 9 мая встретила в пригороде Берлина.

- Этот день в моей памяти остался навсегда. Спасибо за то, что я осталась жива, и за то, что я живу. Я не была героем. Горжусь тем, что была солдатом, - говорит Мария Денисовна.

Уже в пожилом возрасте она установила 10 рекордов России. Первый прыжок с парашютом с высоты 3 000 метров она совершила в 93 года в память о брате. Третий рекорд Мария Колтакова посвятила фронтовой подруге.

«Железная бабушка» стала самым пожилым картингистомРоссии, ныряла с аквалангом, летала на дельтаплане, аэростате и в аэротрубе. Была штурманом одного из экипажей на Кубке мэра по джип-триалу «Путь к Победе», прокатилась с «ночными волками». Летом 2018-го участвовала в международном фестивале инвалидов.