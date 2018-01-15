Скончался лучший бомбардир за всю историю уфимского хоккея

Владимир Быков выступал за «Салават Юлаев» с 1965 по 1979 год.

В возрасте 68 лет скончался бывший игрок «Салавата Юлаева» Владимир Быков, сообщает пресс-служба клуба. Быков выступал за уфимцев с 1965 по 1979 год, и забросил за это время 342 шайбы. Этот рекорд до сих пор не побит.

Прощание с хоккеистом состоится 16 января в уфимском Дворце спорта в 11:00.

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