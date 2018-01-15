Поножовщина в Перми: Нужно ли следить за школьниками в соцсетях

Медиакорсеть выяснила мнения экспертов и педагогов Башкирии.

Сегодня, 15 января, в Перми в школе №127 произошла поножовщина: двое подростков, в том числе один действующий ученик и один отчисленный, зашли в кабинет, где шел урок у 4 "Б" класса, и напали на учительницу и детей, сообщает Лентач. По данным издания, отчисленный подросток имел проблемы с наркотиками и состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Местные СМИ сообщили о том, что один из напавших был подписан в социальной сети «ВКонтакте» на сообщества, посвящённые школе "Колумбайн" в США, где в 1999 году двое учеников совершили массовое убийство.

Медиакорсеть решила узнать мнение представителей общественности республики. Экспертам и педагогам был задан вопрос: "Нужно ли проводить мониторинг социальных сетей школьников для того, чтобы предотвратить подобное?".

Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова: Недолюбленный ребенок начинает сражаться в этом мире

Фото: obrotdelstr.narod.ru

- Я считаю, что такой мониторинг, такие знания о ребенке должны иметь родители, ведь именно они и по законам жизни, и по законам Российской Федерации должны в полной мере отвечать за жизнь, физическое и психическое здоровье своего чада. Поэтому очень важна грамотность родителей. Я считаю, что необходимо повышать эту грамотность. Причем начинать это делать нужно было еще вчера. В школах необходимо проводить специальные обучающие курсы, которые должны пройти все родители. Также важно учитывать то, что далеко не каждый ребенок заходит на такие сайты, состоит в таких группах. Здесь возникает вопрос, почему дети туда заходят, что подтолкнуло этих детей выйти именно на эти сайты. Скорее всего в их жизни произошло что-то, что заставило их это сделать.

В 100 случаях из 100 такое может возникнуть, когда у ребенка не бывает рядом значимого взрослого, который взял на себя ответственность, заботу за ребенка. Забота – это не просто ухаживание и кормление. Забота – это общение с ребенком, это помощь в его социализации в этом мире и т.д. Отсутствие такого взрослого, позволяет ребенку самому выпрыгнуть в мир взрослых, а там уже нахвататься всего того, чего у него получится. Как правило, недолюбленный ребенок выходит на то, что начинает сражаться в этом мире, сражаться со взрослыми ему трудно, поэтому он выбирает себе равных. Это, во-первых.

Во-вторых, конечно, в любом случае, организуя информационную безопасность, так или иначе должны мониториться все сайты, содержащие угрозу, призывы к агрессии, экстремизму и т.д. На мой взгляд, мониторить надо, но необходимо разобраться в том, как лучше это сделать.

Депутат Госсобрания Башкирии Рустам Ахмадинуров: За этим должны следить родители, но и школа не должна оставаться в стороне

- Думаю, что нужно. Сегодня реальность нашей жизни такова, что большая часть школьников погружена в виртуальные социальные сети и кто и какое влияние они оказывают на наших детей мы, к сожалению, почти не знаем. Другое дело - как это сделать технически. Прежде всего, конечно, за этим должны следить родители, но и школа не должна оставаться в стороне. Получив сигнал об участии учеников в сомнительных группах в интернете, необходимо реагировать, применяя все возможные воспитательные и административные меры. Как показал этот дикий случай в Перми, отпуская частную жизнь детей на самотек, мы губим жизнь других не в чем не повинных детей.

Ректор Башкирского государственного педагогического университета Раиль Асадуллин: Подросток психологически остается ребенком

- Социальные сети действительно являются одним из опаснейших средств воздействия на психику подростков. Зачастую во «всемирную паутину» целенаправленно вбрасывается негативный контент, поэтому я считаю, что периодический мониторинг социальных сетей в целях своевременного выявления возможных угроз, особенно в отношении подростков, необходим. При этом нужно соблюдать соответствующее законодательство, в том числе Закон о защите персональных данных.

Нам необходимо знать и учитывать, что подросток – это внешне уже взрослый человек, но психологически он все еще остается ребенком. Он хочет не просто казаться взрослым, а поступать как взрослый. Эмоциональный фон подростков, как правило, нестабилен, большинство из них хочет во что бы то ни стало отличаться от толпы, экспериментировать в поисках своей индивидуальности («Я ДРУГОЙ!»). Все это вкупе с неокрепшей психикой, отсутствием социального опыта, и неготовностью БЫТЬ взрослым заставляют его искать «образцы» для подражания.

Причем, чаще всего подросток неспособен объективно оценивать своих «кумиров». Одни хотят быть похожими на Павла Корчагина, другие – на Сашу Белого, а третьи, к сожалению, – на негативных персонажей из интернета. В этот возрастной период человек может преувеличивать свои возможности. При этом подросток представляет собой пласт, в котором много веры, надежды, устремлений и желаний. Поэтому, конечно, должен быть соответствующий нравственный и социально-правовой фильтр в социальных сетях. Делать это должно государство, а общественность должна это поддерживать.

Журналист Марат Гареев: А при чем здесь соцсети?

- А при чем здесь соцсети? Сейчас вообще модно во многих бедах соцсети обвинять. Ну давайте вообще человеческий прогресс обвинять начнем: например, не изобрели бы электричество, не было бы соцсетей, этого бы не случилось – так что ли?

Во-первых, то, что произошло, это своего рода форс-мажор, то есть, это из разряда вещей, которые предугадать и предотвратить невозможно. Это я говорю именно об этом конкретном случае. Во-вторых, такие вещи вообще регулируются только и исключительно внутри семьи и предотвратить подобные ужасные вещи можно только силой семейного воспитания. Ну и школьного, пожалуй, тоже.

А учитывая то, что насколько наше общество больно – тотальный алкоголизм, тотальная ненависть ко всем и всему, тотальная воинственность, «можем повторить» и т. п. – еще долго будет не до нормального детского воспитания.

Руководитель центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Журавушка» Наталья Казбан: Задача родителей - прививать моральные и нравственные ценности с раннего возраста

- Это вопрос спорный. Кто это будет делать и как? Как правило, если у ребенка доверительные отношения с родителями, то ребенок сам рассказывает и показывает родителям, на каких страницах, на каких сайтах он бывает. Естественно, если речь идет о подростках, если родители будут вторгаться в их личную жизнь, проверять, следить и как-то негативно комментировать, то это может испортить их отношения. Я считаю, что родители должны разговаривать со своими детьми, рассказывать им о том, что бывают сайты, где есть негативная информация, объяснять, почему так делать не нужно.