На сайте объявлений появилось необычное предложение. Житель Стерлитамака в Башкирии продаёт обычные снежки.

В объявлении он написал: Снежок обычный , сделанный из снега , свежеслепленный ,цвет белый , средних размеров. Стоимость одного мужчина оценил в семь рублей. При этом уместен торг, а также доставка. Всего житель Башкирии предлагает более 10 штук.

