«Заложники» жилого комплекса в Башкирии попросили Путина сотворить «новогоднее чудо»

Застройщиком жилкомплекса выступила компания «Кристалл», а субарендатором — ООО «Родина». Директор второй, со слов жильцов, перекрыла жителям проезд к дому. Они рассказывают, что теперь ходят по «козьим тропам», а до магазина добираются все вместе по замерзшему озеру. После публикации Mkset на проблему ЖК «Родина» вновь обратила внимание прокуратура и организовала проверку. Правда, как рассказали местные жители, на сегодняшний день вопрос так и не решен, поэтому они записали видеообращение к Владимиру Путину.