«Заложники» жилого комплекса в Башкирии попросили Путина сотворить «новогоднее чудо»

«Заложники» жилого комплекса в Башкирии попросили Путина сотворить «новогоднее чудо»

Вчера, 15:57ОбществоАнна КононоваPhoto: видео-обращение
Жильцы ЖК «Родина» в Абзелиловском районе Башкирии воюют с застройщиком, который, по их словам, перекрыл им дорогу к дому. На этот раз местные записали видеообращение президенту России Владимиру Путину с просьбой решить их проблему.

Застройщиком жилкомплекса выступила компания «Кристалл», а субарендатором — ООО «Родина». Директор второй, со слов жильцов, перекрыла жителям проезд к дому. Они рассказывают, что теперь ходят по «козьим тропам», а до магазина добираются все вместе по замерзшему озеру. После публикации Mkset на проблему ЖК «Родина» вновь обратила внимание прокуратура и организовала проверку. Правда, как рассказали местные жители, на сегодняшний день вопрос так и не решен, поэтому они записали видеообращение к Владимиру Путину.

В послании активисты сообщили, что разрешить проблему на местном уровне у них не получилось. Жители обращались и в местную администрацию, и в администрацию главы республики, а также прокуратуру, однако, по их словам, они получают только отписки.

Мы очень просим взять нашу ситуацию под ваш личный контроль. Мы уверены, что в таком случае нам откроют дорогу. Мы очень надеемся, что в этом году случится новогоднее чудо, сказали в обращении жильцы дома.

Напомним, представитель компаний Анастасия Климова сообщала, что дорога, о которой идёт речь, ведет к дому отдыха «Кусимово», а для МКД есть другой въезд и доступ к нему неограничен. Кроме того, застройщик предлагал жильцам заключить договор на проезд через территорию дома отдыха на платной основе ещё в начале лета, однако, собственники от такого предложения отказались.

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