Якубович ответил Прохору Шаляпину на желание стать ведущим капитал-шоу

По сообщению издания NEWS.ru, Прохор Шаляпин рассказал о своем желании стать ведущим капитал-шоу “Поле чудес”. В интервью журналистам Леонид Якубович, который является бессменным ведущим этой телепередачи с 1991 года, сказал, что Шаляпину необходимо сначала попробовать провести одно шоу и только потом рассуждать о такой возможности.