Якубович ответил Прохору Шаляпину на желание стать ведущим капитал-шоу

По сообщению издания NEWS.ru, Прохор Шаляпин рассказал о своем желании стать ведущим капитал-шоу “Поле чудес”. В интервью журналистам Леонид Якубович, который является бессменным ведущим этой телепередачи с 1991 года, сказал, что Шаляпину необходимо сначала попробовать провести одно шоу и только потом рассуждать о такой возможности.
“Что меня спрашивать? (смеётся) Пусть он попробует. Хотя бы раз. Поймёт, что это такое”, — сказал Якубович.
Ранее Прохор Шаляпин признался, что его желание стать ведущим “Поля чудес” продиктовано категорией аудитории. Певец считает, что пенсионеры являются самыми благодарными зрителями. Также Прохор заявил, что между турами в рамках телепередачи он мог бы исполнять русские народные песни.