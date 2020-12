Якубович ответил Прохору Шаляпину на желание стать ведущим капитал-шоу

Леонид Якубович: Шаляпину нужно сначала провести одно шоу и потом рассуждать о замене ведущего.

По сообщению издания NEWS.ru, Прохор Шаляпин рассказал о своем желании стать ведущим капитал-шоу “Поле чудес”. В интервью журналистам Леонид Якубович, который является бессменным ведущим этой телепередачи с 1991 года, сказал, что Шаляпину необходимо сначала попробовать провести одно шоу и только потом рассуждать о такой возможности. “Что меня спрашивать? (смеётся) Пусть он попробует. Хотя бы раз. Поймёт, что это такое”, — сказал Якубович. Ранее Прохор Шаляпин признался, что его желание стать ведущим “Поля чудес” продиктовано категорией аудитории. Певец считает, что пенсионеры являются самыми благодарными зрителями. Также Прохор заявил, что между турами в рамках телепередачи он мог бы исполнять русские народные песни.

