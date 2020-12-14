Якубович ответил Прохору Шаляпину на желание стать ведущим капитал-шоу

Якубович ответил Прохору Шаляпину на желание стать ведущим капитал-шоу

Вчера, 19:31ОбществоPhoto: ru.m.wikipedia.org
Леонид Якубович: Шаляпину нужно сначала провести одно шоу и потом рассуждать о замене ведущего.

По сообщению издания NEWS.ru, Прохор Шаляпин рассказал о своем желании стать ведущим капитал-шоу “Поле чудес”. В интервью журналистам Леонид Якубович, который является бессменным ведущим этой телепередачи с 1991 года, сказал, что Шаляпину необходимо сначала попробовать провести одно шоу и только потом рассуждать о такой возможности.

“Что меня спрашивать? (смеётся) Пусть он попробует. Хотя бы раз. Поймёт, что это такое”, — сказал Якубович.

Ранее Прохор Шаляпин признался, что его желание стать ведущим “Поля чудес” продиктовано категорией аудитории. Певец считает, что пенсионеры являются самыми благодарными зрителями. Также Прохор заявил, что между турами в рамках телепередачи он мог бы исполнять русские народные песни.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы