Вся правда о Trade-in в недвижимости

Многие из нас мечтают поменять свою квартиру на более просторную и удобную. Но процесс продажи старой и покупки новой недвижимости — долгий и энергозатратный. Выход есть.

На рынке новостроек из года в год растет популярность услуги квартирного трейд-ин. По оценке компании «Первый Трест», сейчас доля сделок по схеме трейд-ин на уфимском рынке новостроек достигает 20%. Обычно услугу трейд-ин предлагают крупные застройщики, имеющие ресурсы и отдельные подразделения, которые занимаются именно продвижением, рекламой и поиском покупателя на вторичное жилье. О преимуществах этой услуги и о том, как она работает, рассказывает менеджер отдела продаж вторичной недвижимости и Trade-in ГК «Первый Трест» Аида Галяутдинова. Что такое Trade-in недвижимости? Трейд-ин представляет собой способ альтернативного обмена старой квартиры на жилье в новостройке. Между сторонами заключается два договора. По первому владелец старой квартиры дает разрешение застройщику или его представителю на продажу жилья, по второму — на вырученные средства плюс доплату застройщик продаёт клиенту новую квартиру. Какие существуют варианты услуги Trade-in? Первый вариант — стандартный или «прямой». В этом случае покупатель подбирает свою будущую квартиру среди объектов ГК «Первый Трест». Это можно сделать самостоятельно или с нашими специалистами — по расположению, этажности, площади, по ценовым параметрам… После того, как выбор квартиры мечты сделан — мы бронируем ее для нашего клиента и параллельно с этим занимаемся продажей его вторичной недвижимости. После реализации вторички полученные деньги идут в качестве первоначального взноса или полной оплаты забронированного жилья. Второй вариант — так называемый «обратный Trade-in»[1]. Он предусмотрен для тех клиентов ГК «Первый Трест», которые не могут сразу освободить или реализовать вторичную квартиру. В этом случае клиент сначала покупает через нашу компанию жилье в новостройке с привлечением ипотечного кредита. И только потом мы занимаемся реализацией его вторичной квартиры, средства от продажи которой идут на погашение кредита. Преимущества услуги Trade-in По статистике каждый 5 клиент ГК «Первый Трест» покупает новую квартиру с помощью услуги Trade-in и вот почему: Во-первых, мы продаём вторичное жильё по рыночной стоимости. Большинство застройщиков, которые использовали эту программу ранее, принимали квартиры на баланс, но с большим дисконтом — в 15-20%. Мы же принимаем квартиры на реализацию — то есть помогаем собственнику продать объект по максимально высокой цене. Во-вторых, у наших специалистов стоит задача помочь вам продать квартиру в максимально короткие сроки. В-третьих, вы экономите своё время. Все переговоры с потенциальными покупателями вашей квартиры и показы проводят менеджеры отдела Trade-in. К тому же сделки проводятся в режиме одного окна, то есть продажа вторичной недвижимости и покупка квартиры в ГК «Первый Трест» совершаются в один день. В-четвёртых, предлагаемый нами срок бронирования новой квартиры при использовании услуги Trade-in значительно превышает сроки обычной брони и составляет 35 дней. Сколько стоит услуга Trade-in? При покупке новой квартиры от застройщика в одном из жилых комплексов ГК «Первый Трест» услуга по продаже вторичной недвижимости предоставляется абсолютно бесплатно. Мы берём на себя все расходы по юридическому сопровождению сделки, сбору документов и поиску покупателей. К тому же воспользовавшись услугой Trade-in до 31 марта 2021 года вы получаете скидку 2%[2] на новую квартиру в одном из наших жилых комплексов. К примеру, средняя выгода на двухкомнатную квартиру по этому предложению составляет в районе 110 000 руб., а на трёхкомнатную квартиру около 200 000 руб. Это делает услугу Trade-in от ГК «Первый Трест» выгодной вдвойне и даёт вам возможность, либо снизить стоимость доплаты за новую квартиру, либо взять новую квартиру большей площадью, чем планировали изначально. Какие квартиры принимают в Trade-in? ГК «Первый Трест» принимает на реализацию комнаты, квартиры, в том числе хрущёвки и квартиры с обременением, и загородные дома в радиусе 30 км. от города. Также наши специалисты могут помочь с оформлением необходимого пакета документов при продаже квартиры, одним из собственников которой является несовершеннолетний. Как проходит процесс покупки квартиры в новостройке по программе Trade-in? Клиент бронирует квартиру c фиксацией стоимости в одном из наших жилых комплексов. Одновременно заключается договор, направленный на поиск покупателя на его вторичную недвижимость. Когда покупатель на вторичное жильё найден назначается дата сделки. В указанный день проводятся сделки по продаже вторичной недвижимости и покупке новой, а деньги, полученные за старую квартиру, направляются в счет оплаты жилья в новостройке. Какие документы понадобятся при продаже вторичной недвижимости с помощью услуги Trade-in? Пакет документов на продажу квартиры по Trade-in точно такой же какой собирают при обычной продаже, вам понадобятся: правоустанавливающие документы на квартиру;

документы БТИ (экспликация поэтажного плана);

единый жилищный документ (ЕЖД);

выписка ЕГРН;

нотариальное согласие супруга. Какими инструментами можно воспользоваться вместе с программой Trade-in? Покупая квартиру в одном из наших жилых комплексов вместе с услугой Trade-in, вы можете воспользоваться материнским капиталом, жилищными сертификатами или ипотекой от 4,5%. Наш ипотечный брокер подберёт для вас оптимальные условия кредитования, ведь жилые комплексы ГК «Первый Трест» аккредитованы в 22 ведущих банках страны. Если вас заинтересовала услуга Trade-in подробности вы можете узнать на сайте, в офисе продаж по адресу: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78, или по телефону: 8 (347) 222-0-111. Справка о компании: ГК «Первый Трест», входит в Топ-3 застройщиков Башкирии, и строит в Уфе 7 жилых комплексов: клубный дом «Соты», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК Grand&Grand и ЖК «Новатор»[3]. [1] При использовании программы «обратный Trade-in» продажа вторичной недвижимости должна быть осуществлена в течении 4 месяцев. [2] Предложение не является публичной офертой. Скидка 2% предоставляется: при покупке любой квартиры от застройщика в ЖК «Уфимский Кремль», Клубный дом «Соты», «На Успенской», «Биосфера» по программе трейд-ин. Или при покупке квартиры площадью не менее 50 кв. м от застройщика в ЖК Grand& Grand и Новатор. [3] Информация дана на 14.12.2020 г.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter