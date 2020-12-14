Вся правда о Trade-in в недвижимости

При покупке новой квартиры от застройщика в одном из жилых комплексов ГК «Первый Трест» услуга по продаже вторичной недвижимости предоставляется абсолютно бесплатно. Мы берём на себя все расходы по юридическому сопровождению сделки, сбору документов и поиску покупателей. К тому же воспользовавшись услугой Trade-in до 31 марта 2021 года вы получаете скидку 2%[2] на новую квартиру в одном из наших жилых комплексов. К примеру, средняя выгода на двухкомнатную квартиру по этому предложению составляет в районе 110 000 руб., а на трёхкомнатную квартиру около 200 000 руб. Это делает услугу Trade-in от ГК «Первый Трест» выгодной вдвойне и даёт вам возможность, либо снизить стоимость доплаты за новую квартиру, либо взять новую квартиру большей площадью, чем планировали изначально.