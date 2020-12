Врача одной из камчатских больниц обвиняют в совершении действий, которые привели к смерти пятилетнего ребенка.

По сообщению iz.ru, следственные мероприятия по данному делу уже завершены. Сотрудниками правоохранительных органов было доказано, что обвиняемая не оказала в полном объеме пациенту медицинскую помощь, что привело к летальному исходу. У пятилетнего мальчика был диагноз «острый лимфобластный лейкоз». Материалы следствия направлены в суд.

