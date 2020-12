ВКонтакте назвала самые обсуждаемые темы года

ВКонтакте представила список самых обсуждаемых персон и тем года.

Рейтинг составлен с помощью системы анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics. В нём учитываются упоминания в публичных записях и комментариях соцсети с января по декабрь. Список опубликован в специальном разделе (vk.com/2020), посвящённом итогам года компании. Персоны года: Владимир Путин — 18,6 млн упоминаний. BTS — 8,6 млн. Morgenshtern — 3,2 млн. Александр Лукашенко — 3,1 млн. Дональд Трамп — 2,9 млн. Хабиб Нурмагомедов — 2,8 млн. Алексей Навальный — 2,6 млн. Лионель Месси — 2,3 млн. Ольга Бузова — 1,7 млн. Сергей Собянин — 1,6 млн. В десятку самых упоминаемых персон вошли пять политиков, три музыканта и два спортсмена. Уже несколько лет подряд первое место в рейтинге занимает президент России Владимир Путин. Вторая позиция досталась k-pop-группе BTS, а третья — рэп-исполнителю Morgenshtern. На фоне событий в Беларуси и выборов в США в топ-5 самых обсуждаемых персон также ВКонтакте попали Александр Лукашенко и Дональд Трамп. Темы года: Пандемия COVID-19 — 53,2 млн упоминаний. Карантин и самоизоляция — 39,4 млн. Поправки в Конституцию РФ — 3,9 млн. PlayStation — 2,4 млн. Протесты в Беларуси — 1,8 млн. Fortnite — 1,6 млн. Премия «Оскар» — 1,5 млн. Xbox — 1,3 млн. Лига чемпионов — 1,2 млн. Протесты в Хабаровске — 1,1 млн. Разумеется, в 2020-м чаще всего поднималась тема пандемии COVID-19. Пользователи и сообщества обсуждали не только коронавирус, но и необходимость самоизоляции, а также соблюдения мер предосторожности. Помимо пандемии, в течение всего года пользователей ВКонтакте волновали политические новости. В тройку самых обсуждаемых тем вошло голосование по поправкам в Конституцию России. Также одними из самых заметных событий стали протесты в Беларуси и Хабаровске. Ежегодно в рейтинг попадают заметные фильмы, игры и культурные события. В 2020-м пользователи ВКонтакте писали о консолях PlayStation и Xbox — это связано с выходом новых поколений устройств, — а также о премии «Оскар» и игре Fortnite. Единственным спортивным событием в рейтинге стала Лига чемпионов.

