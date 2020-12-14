ВКонтакте назвала самые обсуждаемые темы года

Рейтинг составлен с помощью системы анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics. В нём учитываются упоминания в публичных записях и комментариях соцсети с января по декабрь. Список опубликован в специальном разделе (vk.com/2020), посвящённом итогам года компании.
В десятку самых упоминаемых персон вошли пять политиков, три музыканта и два спортсмена. Уже несколько лет подряд первое место в рейтинге занимает президент России Владимир Путин. Вторая позиция досталась k-pop-группе BTS, а третья — рэп-исполнителю Morgenshtern. На фоне событий в Беларуси и выборов в США в топ-5 самых обсуждаемых персон также ВКонтакте попали Александр Лукашенко и Дональд Трамп.
Разумеется, в 2020-м чаще всего поднималась тема пандемии COVID-19. Пользователи и сообщества обсуждали не только коронавирус, но и необходимость самоизоляции, а также соблюдения мер предосторожности.
Помимо пандемии, в течение всего года пользователей ВКонтакте волновали политические новости. В тройку самых обсуждаемых тем вошло голосование по поправкам в Конституцию России. Также одними из самых заметных событий стали протесты в Беларуси и Хабаровске.
Ежегодно в рейтинг попадают заметные фильмы, игры и культурные события. В 2020-м пользователи ВКонтакте писали о консолях PlayStation и Xbox — это связано с выходом новых поколений устройств, — а также о премии «Оскар» и игре Fortnite. Единственным спортивным событием в рейтинге стала Лига чемпионов.