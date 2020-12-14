В новогодние праздники в Башкирии изменится график работы аптек и больниц

В новогодние праздники в Башкирии изменится график работы аптек и больниц

Вчера, 11:22ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В период новогодних каникул изменится график работы аптек и медучреждений. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве РБ.

Скорая помощь будет работать в режиме повышенной готовности. Поликлиники примут пациентов с 8:00 до 17:00. Работа «неотложки» будет проходить с 8:00 до 16:00.

Жители Башкирии смогут в круглосуточном режиме пройти КТ в амбулаторных центрах. Кроме того, в республике развернут разерв коек для пострадавших.

ГУП «Башфармация» также изменит режим работы. 1 и 2 января — выходной день. С 3 по 8 января госаптека будет открыта с 10:00 до 19:00.

Напомним, на прошлой неделе на базе Горбольницы №13 в Уфе был открыт ночной центр для ковид-пациентов. Местные жители смогут пройти необходимые анализы, получить лечение, а также узнать результат анализа на коронавирус.

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