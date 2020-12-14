Устав Свердловской области могут изменить в январе 2021 года

Эту информацию журналистам в Екатеринбурге подтвердил вице-спикер Виктор Якимов, сообщает ФедералПресс.
«Декабрь в Госдуме очень насыщенный: ведется приведение федеральных законов в соответствии с изменениями, внесенными в Конституцию. А далее последует приведение местного законодательства в соответствие федеральному – вплоть до устава», - пояснил он.
Якимов также уточнил, что официальную дату заседания пока не назначили, это должны будут сделать в совете заксобрания, который будет организован не раньше, чем за десять дней до самого заседания.