В канун Нового года среди услуг у аниматоров становится наиболее популярной выезд Деда Мороза и Снегурочки на дом или в офис. Как выяснилось, Уфа находится среди лидеров по самым дорогим услугам.

Так, по данным сервиса Avito, дороже всего вызов Деда Мороза обойдётся жителям Перми – люди в костюмах новогодних героев просят 8 тысяч рублей, сообщает "Реальное время". Чуть меньше в Казани – 7,5 тысяч рублей. На третьем месте оказалась Уфа. У нас артисты прибудут на праздник за 7 тысяч рублей. Photo: ФедералПресс Дешевле всего вызов Деда Мороза обойдется жителям Оренбурга, Чебоксар и Йошкар-Олы – за час представления придется отдать от двух до двух с половиной тысяч рублей.

