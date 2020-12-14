Соцопрос: более половины россиян ожидают повышения цен на продукты

Но имеется и другой фактор роста цен, на который недавно обратил внимание глава государства. Речь идет об общемировом росте цен на продукты питания, что подстегнуло стремление некоторых бизнесменов заработать за счет наращивания экспорта и повышения цен на внутреннем рынке. После того, как это было замечено, в правительстве оперативно провели встречу с представителями компаний и договорились по поводу ограничения роста цен на ряд товаров, а также пообещали ввести усиленный контроль за ценами на другие продукты.