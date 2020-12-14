Соцопрос: более половины россиян ожидают повышения цен на продукты

Соцопрос: более половины россиян ожидают повышения цен на продукты

Вчера, 15:48ОбществоPhoto: pixabay.com
Новый опрос ФОМ показал, что 52% жителей России в ближайший месяц ожидают ускорения роста цен на важнейшие продукты, товары и услуги. При этом 30% опрошенных полагают, что рост цен сохранится на прежнем уровне, 3% — что рост цен будет замедляться, а 4% — что цены в ближайшем месяце не изменятся.

Причины таких пессимистичных настроений являются отчасти оправданными: к Новому году стоимость товаров традиционно повышается, поскольку ритейлеры хорошо осведомлены о готовности жителей России раскошелиться на угощения для праздничного застолья.

Но имеется и другой фактор роста цен, на который недавно обратил внимание глава государства. Речь идет об общемировом росте цен на продукты питания, что подстегнуло стремление некоторых бизнесменов заработать за счет наращивания экспорта и повышения цен на внутреннем рынке. После того, как это было замечено, в правительстве оперативно провели встречу с представителями компаний и договорились по поводу ограничения роста цен на ряд товаров, а также пообещали ввести усиленный контроль за ценами на другие продукты.

«Так что надеемся, что пессимистические ожидания россиян хотя бы частично не оправдаются», — пишут авторы Телеграм-канала Мейстер.

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