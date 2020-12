Посольство России опровергло информацию американских средств массовой информации о причастности к хакерским атакам на Штаты.

По сообщению iz.ru, в российском посольстве прокомментировали информацию о причастности России к кибератакам на США, которую распространяют американские средства массовой информации. В посольстве отметили, что нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам Российской Федерации, а также национальным интересам и политике выстраивания отношений с другими странами.

