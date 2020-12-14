Прокуратура Башкирии не получила видео с Куштау с участием главы Ишимбайского района

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров поручил проверить данный факт, однако доказательства превышения полномочий указанных выше лиц прокуратура республики не получила. Как сообщает ТАСС, проверки событий продолжаются.
Видеоматериалы с участием на данных акциях сотрудников ЧОП «Вершина» и главы администрации муниципального района Ишимбайский район не поступали, передает издание.
Однако управление Росгвардии по Башкирии провело проверку и выявило нарушения в деятельности ЧОП "Вершина.
Напомним, жители Башкирии выступили против разработки шихана Куштау "Башкирской содовой компанией". В середине августа прошли столкновения с сотрудниками БСК и ЧОП "Вершина". На видео также попал глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов, который нецензурно выражался. Позже на встрече с активистами Радий Хабиров обратился с просьбой провести проверку к прокурору республики Владимиру Ведерникову.