Прокуратура Башкирии не получила видео с Куштау с участием главы Ишимбайского района

Прокуратуре Башкирии не были предоставлены видеоматериалы о превышении полномочий со стороны ЧОП «Вершина» и главы администрации Ишимбайского района республики во время столкновений на шихане Куштау в августе, сообщает ТАСС.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров поручил проверить данный факт, однако доказательства превышения полномочий указанных выше лиц прокуратура республики не получила. Как сообщает ТАСС, проверки событий продолжаются. Видеоматериалы с участием на данных акциях сотрудников ЧОП «Вершина» и главы администрации муниципального района Ишимбайский район не поступали, передает издание. Однако управление Росгвардии по Башкирии провело проверку и выявило нарушения в деятельности ЧОП "Вершина. Напомним, жители Башкирии выступили против разработки шихана Куштау "Башкирской содовой компанией". В середине августа прошли столкновения с сотрудниками БСК и ЧОП "Вершина". На видео также попал глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов, который нецензурно выражался. Позже на встрече с активистами Радий Хабиров обратился с просьбой провести проверку к прокурору республики Владимиру Ведерникову.

