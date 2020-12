Подарки, ёлки и ледовые городки: как Башкирия подготовилась к Новому году

В Башкирии сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка. Но, несмотря на это, для жителей республики организовали праздничные и спортивные мероприятия, увеличили число ледовых городков, ёлок, катков и хоккейных площадок.

Праздник на свежем воздухе Как рассказывает министр ЖКХ Борис Беляев, чтобы встретить Новый год позитивно, радостно и безопасно, в Башкирии были организованы праздничные пространства. Если в прошлом году функционировал 841 центральный городок, то в этом году их число увеличилось до 1220. Главной тематикой ледовых городков в столице Башкирии стали народные сказки и добрые советские фильмы. В семь раз выросло количество площадок при торговых центрах, образовательных учреждениях, парках, скверах и других соцобъектах. В этом году жителей республики порадуют сразу более 2,5 тысяч новогодних ёлок. 11 пиксельных елей установлено в девяти городах. Во дворах обустроено 800 катков и 140 хоккейных коробок. В 1,5 раза увеличилось число иллюминаций. В условиях пандемии министерство совместно с Роспотребнадзором подготовило регламент по нераспространению коронавируса на новогодних пространствах. Photo: pixabay.com Куда можно сходить? Коронавирус внёс свои коррективы и в проведение праздничных мероприятий. По словам министра культуры Амины Шафиковой, в этом году их число сократилось с 27 тысяч до 21 тысячи. При этом всего 12 тысяч мероприятий пройдут в обычном режиме, а девять тысяч будут организованы в онлайн-формате. Все учреждения культуры будут работать в новогодние каникулы, правда, с некоторыми ограничениями. Максимальная заполняемость залов составит 30%. Кроме того, в республике ввели запрет на хороводы как на улице, так и в помещениях. Так что в этом году не удастся походить за руки вокруг ёлки. Музеи и библиотеки проведут мероприятия малыми группами. А в пяти районах Башкирии (Баймакский, Зилаирский, Караидельский, Нуримановский и Татышлинский) по нацпроекту «Культура» были приобретены автоклубы, которые также будут задействованы в новогодних развлечениях. Министерство культуры готовит «Новогодний календарь», где будут обозначены новогодние мероприятия муниципалитетов. Ведомство также проведёт пять тематических дней по линии культуры. Photo: pixabay.com Хоккей, лыжи и «башкирская» ходьба В республике пройдет девять спортивных мероприятий, из которых четыре — в рамках тематических дней. Министр молодежной политики и спорта Руслан Хабибов сообщил, что большинство событий будут организованы на свежем воздухе, а в соревнованиях в помещении примут участие не более 30 человек. 27 декабря на площадке Центра спортивной подготовки пройдет открытый республиканский турнир по силовому экстриму «Урал Батыр» самого сильного человека России Эльбруса Нигматуллина. Участниками станут 12 спортсменов из Башкирии и других регионов страны. Данное мероприятие будет транслироваться в онлайн-режиме. Также 27 декабря пройдет «День батыров» в муниципалитетах с играми на свежем воздухе (снежные бои, «Царь горы», командные соревнования и другие). 1 января состоится «День здоровья», в рамках которого пройдет «Забег обещаний» и день башкирской (скандинавской) ходьбы. 3 января пройдет «День зимних игр»: зимний футбол, хоккей, лыжные соревнования, а также уличные семейные игры. 13 января состоится «День интеллектуальных игр». Photo: pixabay.com Подарки для детей и взрослых Из-за распространения коронавируса в этом году не состоится традиционная республиканская ёлка, поэтому 780 отличников и победителей олимпиад, а также дети военнослужащих и ребята из многодетных малоимущих семей получат свои новогодние подарки 25 декабря, в «День подарков». Министр семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова рассказала, что 28 и 29 декабря в республике пройдут новогодние утренники для детей, дворовые праздничные игры с Дедом Морозом и сказочными героями. В социальных приютах для детей и подростков, а также в центрах содействия семейному воспитанию организуют выступления. Педагоги передадут ребятам новогодние подарки от благотворителей. Также для детишек запишут видеопоздравления. Для детей до 14 лет в семьях с пятью и более детьми приобрели более 15 тысяч подарков, а партия «Единая России» вручит 2,5 тысячи подарков детям, находящимся в социально опасном положении. В Башкирии отменили и Аксаковскую елку. В связи с этим Ленара Иванова попросила организовать индивидуальные поздравления для детей с ОВЗ со сказочными героями и Дедом Морозом. 2021 год более 6,5 тысяч инвалидов и пожилых людей встретят Новый год в социальных учреждениях, которые с апреля работают в закрытом режиме. Там уже наряжены ёлки, готовятся концерты и подарки. Благотворительный фонд «Дорогие мои старики» организовал для 18 интернатов поздравление под окнами учреждений. Отдельные районы подготовили для пожилых людей видео-концерты. На сегодняшний момент социальные учреждения получили 9,5 тысяч подарков на общую сумму 5,6 миллиона рублей. Photo: pixabay.com

