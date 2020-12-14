От инстаграма до тиктока: как в республике популяризируют башкирский язык

— Как считаете, почему сейчас популяризация башкирского языка стала необходимой?
— Наше поколение сейчас уже довольно четко осознает, что если мы сами не будем говорить на родном языке, то он попросту может исчезнуть. Поэтому язык нужно продвигать, популяризировать, делать его заметным и интересным для наших детей. Поэтому мы используем разные жанры — от игровых приложений до вирусных видеороликов. Кроме того, у билингвальных детей лучше проявляются способности, они растут более разносторонними, легче обучаются.
— Но изучение башкирского языка молодым родителям и вообще молодежи в наше время кажется не таким перспективным, как, например, изучение английского.
— Многое зависит от родителей. Маленький ребенок не знает, что ему в будущем понадобится английский или китайский, а билингвизм нужно развивать с детства. И поэтому башкирам вполне достаточно родного башкирского и русского, а когда ребенок подрастет — он сам выберет английский ему учить или китайский. И к этому моменту будет уже знать два языка. В этом смысле нужно активнее работать с родителями, чтобы они понимали важность знания родного языка — будь то башкирский или, скажем, татарский.
— На ваш взгляд, какие основные проблемы и перспективы по развитию и сохранению языка в Башкирии существуют на данный момент?
— Основная проблема, которую мы сейчас пытаемся решить, — отсутствие проектов по цифровизации языка, отсутствие поддержки. Были энтузиасты, но это были единичные проекты, которые не нашли заинтересованности и системного подхода. Еще десять лет назад у нас не было ни одного мобильного приложения на башкирском языке, ни одной игры. И только за последние год-два их появилось больше десяти. Кроме того, власти региона напрямую поддерживают престиж башкирского языка, Радий Хабиров говорит по-башкирски и таким образом мотивирует других, появились гранты по поддержке языка.
— То есть перспективы есть?
— Безусловно. Мы создаем среду, в которой людям было бы интересно изучать родной язык. Мы никого не заставляем, мы формируем условия, разрабатываем новые способы потребления информации, поддерживаем тематические волонтерские проекты. За полтора года работы я могу сказать, что желающих знать свой родной язык в регионе стало ощутимо больше.
— 12 декабря Фонд провел встречу в Арт-квадрате «Новый взгляд на башкирский язык». На чем сфокусирован ваш новый взгляд?
— Это уже не первое подобное мероприятие — в июне мы презентовали ряд проектов в Конгресс-Холле. В декабре, в честь Дня башкирского языка, мы решили показать, что было сделано за последние полгода. А сделано немало.
— Например?
— Новый русско-башкирский онлайн-переводчик, который разрабатывается за счет гранта Главы РБ. Мы очень долго искали разработчиков и вышли на татарских программистов, у которых уже есть успешный проект TatSoft. В итоге мы заключили договор, и они помогают делать нам аналогичный портал BashkortSoft. Туда уже внесено около 500 тысяч параллельных текстов на русском и башкирском языках, мы планируем увеличить этот объем вдвое. Сейчас переводчик работает в тестовом режиме, но уже делает переводы качественнее, чем Яндекс. Позднее мы хотим передать в Яндекс и Гугл корпус параллельных текстов, чтобы их переводчики тоже стали качественнее. Также мы презентовали приложение «Деловой башкирский язык», которое сделано на основе учебного пособия, также изданного нами за счет грантовой поддержки.
— Деловой язык — тема довольно специфическая. Вы решили ей заняться потому, что в регионе был запрос на такой материал?
— Башкирский — язык в нашей республике государственный, поэтому, в том числе, и деловой документооборот должен идти на двух языках. Деловой башкирский востребован: до того, как взяться за эту тему, мы проводили исследования, опрашивали целевую аудиторию. Выяснилось, что по большей части башкирский знают на бытовом уровне, а на деловом — уже нет. Мы издали пособия в двух частях по 1500 экземпляров — и их уже разобрали по администрациям, министерствам, комитетам. Кроме того, у нас появились приложения для изучения языка «Салям», «Bashword», ряд детских мобильных приложений.
— То есть «Новый взгляд» — это больше попытка заинтересовать подрастающее поколение?
— Да, это событие преимущественно для молодых людей, которые уже вышли из школьного возраста, но еще не стали родителями.
— Поэтому вы делаете акцент на цифровых проектах и приложениях?
— Да, чтобы сохранить и развивать язык без цифровых проектов не обойтись — гаджеты стали частью повседневной жизни. Именно в IT-сфере за последнее десятилетие не было сделано ничего существенного по отношению к развитию башкирского языка, поэтому мы сейчас активно ее разрабатываем.
— Фонд завершает конкурс социальных роликов, направленный на развитие башкирского языка в соцсетях. Возможно ли как-то оценить, насколько башкирский востребован в интернете?
— Конечно, два года работы нашего Фонда не прошли даром. Так, например, с 2019 года в сети увеличился контент на башкирском языке — от инстаграма до тиктока. Многие стали вести на башкирском свои аккаунты в соцсетях. Конкурс видеороликов — событие того же ряда: мы видим, что контента стало больше, теперь нужно работать над его качеством. Поэтому в конкурсе были довольно жесткие условия и хорошие призы — айфон, планшет, ноутбук. Меньше, чем за месяц нам прислали несколько сотен заявок, из них около сотни — это действительно хорошие, качественные работы.
— Исследователи говорят, что башкирский наряду с татарским и чеченским — один из лидирующих языков по распространенности в России. То есть выходцы из Башкирии поддерживают к нему интерес за пределами региона.
— Люди уезжают из родного региона, отрываются от корней, и зачастую их единственная связь с родиной — это язык. И они понимают цену этой связи. Мы стараемся их поддерживать в попытке сохранить и укрепить эту связь— например, проводим международный диктант по башкирскому языку. В этом году в нем участвовало 300 тысяч человек со всего мира — из России, стран Европы и бывшего СНГ, Америки, Китая. Это обширная география и действительно большое количество участников. На мой взгляд, дело тут не в масштабности анонса, а просто в том, что носители башкирского языка смогли поучаствовать в проекте вместе со всеми на равных, почувствовать себя частью целого. Поэтому у проекта оказалась такая большая поддержка.
— Как планируете развивать эту сферу в следующем году?
— Мы продолжим работать с онлайн-переводчиком и всеми нашими проектами, в том числе будем улучшать методику преподавания башкирского языка не только в школах, но и садиках. Продолжим налаживать связь с различными программистами. Например, у нас есть «IQ BalaBash» — игровое приложение для изучения башкирского языка, которое, по сути, не потребовало финансирования. Мы вышли на разработчиков, которые сделали это приложение на родном казахском языке, и спросили, как сделать аналогичное приложение на башкирском. В итоге они предложили просто перевести ряд текстов с казахского и у нас появилось еще одно башкироязычное приложение. Чем их будет больше, тем лучше.