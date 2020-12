От инстаграма до тиктока: как в республике популяризируют башкирский язык

14 декабря в Башкирии отмечается День Башкирского языка. Mkset поговорила с директором Фонда по сохранению и развития башкирского языка Гульназ Юсуповой, почему язык зачастую остается единственной связью с родиной, как сделать башкирский язык видимым для детей и чем в этом деле помогли татарские разработчики.

— Как считаете, почему сейчас популяризация башкирского языка стала необходимой? — Наше поколение сейчас уже довольно четко осознает, что если мы сами не будем говорить на родном языке, то он попросту может исчезнуть. Поэтому язык нужно продвигать, популяризировать, делать его заметным и интересным для наших детей. Поэтому мы используем разные жанры — от игровых приложений до вирусных видеороликов. Кроме того, у билингвальных детей лучше проявляются способности, они растут более разносторонними, легче обучаются. — Но изучение башкирского языка молодым родителям и вообще молодежи в наше время кажется не таким перспективным, как, например, изучение английского. — Многое зависит от родителей. Маленький ребенок не знает, что ему в будущем понадобится английский или китайский, а билингвизм нужно развивать с детства. И поэтому башкирам вполне достаточно родного башкирского и русского, а когда ребенок подрастет — он сам выберет английский ему учить или китайский. И к этому моменту будет уже знать два языка. В этом смысле нужно активнее работать с родителями, чтобы они понимали важность знания родного языка — будь то башкирский или, скажем, татарский. Photo: Медиахолдинг 1Mi — На ваш взгляд, какие основные проблемы и перспективы по развитию и сохранению языка в Башкирии существуют на данный момент? — Основная проблема, которую мы сейчас пытаемся решить, — отсутствие проектов по цифровизации языка, отсутствие поддержки. Были энтузиасты, но это были единичные проекты, которые не нашли заинтересованности и системного подхода. Еще десять лет назад у нас не было ни одного мобильного приложения на башкирском языке, ни одной игры. И только за последние год-два их появилось больше десяти. Кроме того, власти региона напрямую поддерживают престиж башкирского языка, Радий Хабиров говорит по-башкирски и таким образом мотивирует других, появились гранты по поддержке языка. — То есть перспективы есть? — Безусловно. Мы создаем среду, в которой людям было бы интересно изучать родной язык. Мы никого не заставляем, мы формируем условия, разрабатываем новые способы потребления информации, поддерживаем тематические волонтерские проекты. За полтора года работы я могу сказать, что желающих знать свой родной язык в регионе стало ощутимо больше. — 12 декабря Фонд провел встречу в Арт-квадрате «Новый взгляд на башкирский язык». На чем сфокусирован ваш новый взгляд? — Это уже не первое подобное мероприятие — в июне мы презентовали ряд проектов в Конгресс-Холле. В декабре, в честь Дня башкирского языка, мы решили показать, что было сделано за последние полгода. А сделано немало. — Например? — Новый русско-башкирский онлайн-переводчик, который разрабатывается за счет гранта Главы РБ. Мы очень долго искали разработчиков и вышли на татарских программистов, у которых уже есть успешный проект TatSoft. В итоге мы заключили договор, и они помогают делать нам аналогичный портал BashkortSoft. Туда уже внесено около 500 тысяч параллельных текстов на русском и башкирском языках, мы планируем увеличить этот объем вдвое. Сейчас переводчик работает в тестовом режиме, но уже делает переводы качественнее, чем Яндекс. Позднее мы хотим передать в Яндекс и Гугл корпус параллельных текстов, чтобы их переводчики тоже стали качественнее. Также мы презентовали приложение «Деловой башкирский язык», которое сделано на основе учебного пособия, также изданного нами за счет грантовой поддержки. Photo: https://bsfond.ru/ — Деловой язык — тема довольно специфическая. Вы решили ей заняться потому, что в регионе был запрос на такой материал? — Башкирский — язык в нашей республике государственный, поэтому, в том числе, и деловой документооборот должен идти на двух языках. Деловой башкирский востребован: до того, как взяться за эту тему, мы проводили исследования, опрашивали целевую аудиторию. Выяснилось, что по большей части башкирский знают на бытовом уровне, а на деловом — уже нет. Мы издали пособия в двух частях по 1500 экземпляров — и их уже разобрали по администрациям, министерствам, комитетам. Кроме того, у нас появились приложения для изучения языка «Салям», «Bashword», ряд детских мобильных приложений. — То есть «Новый взгляд» — это больше попытка заинтересовать подрастающее поколение? — Да, это событие преимущественно для молодых людей, которые уже вышли из школьного возраста, но еще не стали родителями. — Поэтому вы делаете акцент на цифровых проектах и приложениях? — Да, чтобы сохранить и развивать язык без цифровых проектов не обойтись — гаджеты стали частью повседневной жизни. Именно в IT-сфере за последнее десятилетие не было сделано ничего существенного по отношению к развитию башкирского языка, поэтому мы сейчас активно ее разрабатываем. — Фонд завершает конкурс социальных роликов, направленный на развитие башкирского языка в соцсетях. Возможно ли как-то оценить, насколько башкирский востребован в интернете? — Конечно, два года работы нашего Фонда не прошли даром. Так, например, с 2019 года в сети увеличился контент на башкирском языке — от инстаграма до тиктока. Многие стали вести на башкирском свои аккаунты в соцсетях. Конкурс видеороликов — событие того же ряда: мы видим, что контента стало больше, теперь нужно работать над его качеством. Поэтому в конкурсе были довольно жесткие условия и хорошие призы — айфон, планшет, ноутбук. Меньше, чем за месяц нам прислали несколько сотен заявок, из них около сотни — это действительно хорошие, качественные работы. — Исследователи говорят, что башкирский наряду с татарским и чеченским — один из лидирующих языков по распространенности в России. То есть выходцы из Башкирии поддерживают к нему интерес за пределами региона. — Люди уезжают из родного региона, отрываются от корней, и зачастую их единственная связь с родиной — это язык. И они понимают цену этой связи. Мы стараемся их поддерживать в попытке сохранить и укрепить эту связь— например, проводим международный диктант по башкирскому языку. В этом году в нем участвовало 300 тысяч человек со всего мира — из России, стран Европы и бывшего СНГ, Америки, Китая. Это обширная география и действительно большое количество участников. На мой взгляд, дело тут не в масштабности анонса, а просто в том, что носители башкирского языка смогли поучаствовать в проекте вместе со всеми на равных, почувствовать себя частью целого. Поэтому у проекта оказалась такая большая поддержка. — Как планируете развивать эту сферу в следующем году? — Мы продолжим работать с онлайн-переводчиком и всеми нашими проектами, в том числе будем улучшать методику преподавания башкирского языка не только в школах, но и садиках. Продолжим налаживать связь с различными программистами. Например, у нас есть «IQ BalaBash» — игровое приложение для изучения башкирского языка, которое, по сути, не потребовало финансирования. Мы вышли на разработчиков, которые сделали это приложение на родном казахском языке, и спросили, как сделать аналогичное приложение на башкирском. В итоге они предложили просто перевести ряд текстов с казахского и у нас появилось еще одно башкироязычное приложение. Чем их будет больше, тем лучше.

