От инстаграма до тиктока: как в республике популяризируют башкирский язык

— Новый русско-башкирский онлайн-переводчик, который разрабатывается за счет гранта Главы РБ. Мы очень долго искали разработчиков и вышли на татарских программистов, у которых уже есть успешный проект TatSoft. В итоге мы заключили договор, и они помогают делать нам аналогичный портал BashkortSoft. Туда уже внесено около 500 тысяч параллельных текстов на русском и башкирском языках, мы планируем увеличить этот объем вдвое. Сейчас переводчик работает в тестовом режиме, но уже делает переводы качественнее, чем Яндекс. Позднее мы хотим передать в Яндекс и Гугл корпус параллельных текстов, чтобы их переводчики тоже стали качественнее. Также мы презентовали приложение «Деловой башкирский язык», которое сделано на основе учебного пособия, также изданного нами за счет грантовой поддержки.