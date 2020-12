По мнению блогера Анатолия Несмияна, жесткая реакция властей Петербурга на заявление рестораторов о том, что они будут работать, несмотря на запрет, вызвана страхом организации народа.

Несмиян считает, что обеспокоенность администрации Санкт-Петербурга вызвана не беспокойством за здоровье граждан, а тем, что власти боятся самоорганизации масс, пишет infox.ru. Блогер высказал мысль, что нынешняя власть не может вести диалог с народом и заявил, что нужны другие люди у руля.

