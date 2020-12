В восточной части Камчатского края произошло землетрясение магнитудой выше четыре с половиной баллов.

Издание iz.ru сообщает, что подземные толчки в восточной части Камчатского края в ста километрах от поселка Усть-Камчатск зафиксировали около семи утра по московскому времени. Очаг землетрясения находился на глубине почти пятьдесят километров. Отмечается, что разрушений и пострадавших в результате землятресения нет - жало и тревожных звонков от местных жителей не поступало.

