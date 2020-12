За минувшие сутки в Башкирии от опасной коронавирусной инфекции скончались три человека. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики. В ведомстве рассказали о сопутствующих заболеваниях пациентов.

Одной из жертв коронавируса стала 59-летняя уроженка Уфы. Женщина имела ожирение третьей степени и атеросклероз. Еще одна женщина, которая скончалась от опасного заболевания, проживала в Янаульском районе, ей было 62 года. По данным медиков, пациентка страдала ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом второго типа и хроническим панкреатитом. Третья умершая зарегистрирована в Краснокамском районе. 41-летняя женщина имела хронический вирусный гепатит С и атеросклероз аорты второй степени.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter