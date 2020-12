Первая леди Башкирии Каринэ Хабирова на прошлой неделе, 9 декабря, отметила свое 38-летие. В своих социальных сетях она рассказала подписчикам, что сделала с цветами, подаренными ей на день рождения.

— И уже по традиции цветы были направлены нашим женщинам в роддом и кризисный центр, чтобы порадовать тех, кто находится в далеко от дома сейчас, написала она. Супруга Радия Хабирова поблагодарила каждого за поздравления и пожелала в ответ каждому всех благ, здоровья и исполнения желаний. Напомним, первая леди республики ждет очередного ребёнка. Ранее башкирский певец Элвин Грей подтвердил информацию о положении Каринэ Хабировой, выложив фото, на котором отчетливо виден округлившийся животик.

