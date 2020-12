Итоги прошедшей недели: отмена дистанта, «вонь» в Стерлитамаке и мэр Агидели

Напоминаем о главных события произошедших за последнюю неделю

На минувшей неделе более 145 тысяч школьников республики наконец-то вернулись за парты, однако около 750 учеников, по решению родителей, остались на дистанте. Теперь ребята, у которых ранее подтвердился коронавирус, должны предоставить справку. Руководитель организации «Зелёный щит Куштау» Рамис Телепкулов, находясь под арестом из-за вождения без прав, опубликовал на своей странице в соцсетях рукописное обращение. Молодой человек заявил, что отстраняется от дел по нескольким причинам. Я принял решение отстраниться от этой организации. Ведь это, на самом деле, искренне честная организация, не преследующая никаких целей, кроме как заботы об экологии. К большому сожалению, не все это понимают. А некоторые вовсе пытаются оклеветать деятельность организации или же пытаются использовать ее деятельность не в том направлении,пишет Рамис Теляпкулов. Стало известно, что бюджету Башкирии освещение деятельности органов государственной власти на телевидении обойдется в 30 миллионов рублей. Контракт по поддержанию «объективного имиджа» будет действовать около шести месяцев. Контрольно-счетная палата Башкирии провела проверку расходования бюджетных средств, выделяемых Центру организации дорожного движения на закупку дорожных камер. Оказалось, что учреждение растратило более 92 миллионов рублей. КСП предоставила отчет о нарушениях. Обед с червями подсунули школьникам города Сибай. Кажется, у детей сразу пропал аппетит. Отдел образования города взял информацию в работу. В настоящее время проводится проверка аутсорсинговой компании, которая поставляет горячие обеды. А вот до директора нам дозвониться так и не удалось. Житель Уфы намерен судиться с частным региональным транспортным перевозчиком «Уфа-Лайн» из-за опасной поездки в автобусе и списания с карты «Алга». Он считает, что его обокрали, а остальных пассажиров подвергли сильной опасности. Администрации города Салават придется объясниться из-за ситуации с отсутствием газа в одном из районов муниципалитета. Многодетной семье в отопительный сезон приходится платить по несколько десятков тысяч рублей за электроэнергию — это единственный способ прогреть квартиру. Юристы института права и публичной политики обратились в Верховный суд Башкирии. Таким образом они пытаются вернуть лесам на Куштау охраняемый статус. Мэр города Агидель Фанис Гильванов высказался о трудоустройстве горожан. В целом он возмутился, что агидельцы отказываются от предложенной работы. Эта история вызвала не только широкий резоананс в Башкирии, но и стала популярна далеко за ее пределами. Генеральный директор БСК Эдуард Давыдов предложил «бороться с вонью» в Стерлитамаке. Он пригласил на встречу экспертов и активистов, чтобы вместе решить экологические проблемы в городе. В Уфе открыли центр для экстренной диагностики пациентов с подозрение на коронавирус. Теперь жители столицы могут попасть на приём не только днём, но и ночью. А еще журналистам провели экскурсию по новому ковид-госпиталю в Стерлитамаке. Фотоотчет — в материале Mkset. Такой была прошедшая неделя. Мы будем следить за развитием событий.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter