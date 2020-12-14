Итоги прошедшей недели: отмена дистанта, «вонь» в Стерлитамаке и мэр Агидели

Я принял решение отстраниться от этой организации. Ведь это, на самом деле, искренне честная организация, не преследующая никаких целей, кроме как заботы об экологии. К большому сожалению, не все это понимают. А некоторые вовсе пытаются оклеветать деятельность организации или же пытаются использовать ее деятельность не в том направлении,пишет Рамис Теляпкулов.