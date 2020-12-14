«Индекс Оливье», запрет на хороводы и День Башкирского языка. Итоги дня в Башкирии

Уже скоро Новый год, а это значит, что пора продумывать меню для праздничного стола. Традиционным блюдом на новогоднем столе ещё с советских времён остаётся салат «Оливье». В прошлом году, по данным Росстата, стоимость праздничного блюда составила 326,47 рубля. Mkset подсчитал, сколько в этом году будет стоить салат в Башкирии.