«Индекс Оливье», запрет на хороводы и День Башкирского языка. Итоги дня в Башкирии

Уже скоро Новый год, а это значит, что пора продумывать меню для праздничного стола. Традиционным блюдом на новогоднем столе ещё с советских времён остаётся салат «Оливье». В прошлом году, по данным Росстата, стоимость праздничного блюда составила 326,47 рубля. Mkset подсчитал, сколько в этом году будет стоить салат в Башкирии.
Не стоит забывать и о мерах безопасности в новогодние праздники. Для безопасности граждан власти республики запретили людям организовывать хороводы. Министр культуры Амина Шафикова сообщила, что сократилось число новогодних мероприятий. Если в прошлом году их было 27 тысяч, то в этом году их количество сократилось до 21 тысячи.
Сегодня Радия Хабирова рассмешило видео про рыбака, не знающего башкирский язык. Заместитель премьер-министра республики Азат Бадранов показал всем участникам оперативного совещания в правительстве забавный ролик. Видео снято на основе идеи сказки о «Золотой рыбке». Таким образом авторы видео решили мотивировать жителей учить башкирский язык.
В День Башкирского языка мы решили проверить, как в республике популяризируют национальный язык. Mkset поговорила с директором Фонда по сохранению и развития башкирского языка Гульназ Юсуповой. Её ответы оказались весьма интересными.
Завершился день еще одной интересной новостью. Оказалось, Уфа оказалась в тройке лидеров, среди городов с самыми дорогими Дед Морозами. У нас вызов аниматора обойдется в три раза дороже, чем в Оренбурге, Чебоксарах и Йошкар-Оле.