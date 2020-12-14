«Индекс Оливье», запрет на хороводы и День Башкирского языка. Итоги дня в Башкирии

«Индекс Оливье», запрет на хороводы и День Башкирского языка. Итоги дня в Башкирии

Вчера, 20:55ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Главные новости Уфы и Башкирии за 14 декабря.

Уже скоро Новый год, а это значит, что пора продумывать меню для праздничного стола. Традиционным блюдом на новогоднем столе ещё с советских времён остаётся салат «Оливье». В прошлом году, по данным Росстата, стоимость праздничного блюда составила 326,47 рубля. Mkset подсчитал, сколько в этом году будет стоить салат в Башкирии.

Не стоит забывать и о мерах безопасности в новогодние праздники. Для безопасности граждан власти республики запретили людям организовывать хороводы. Министр культуры Амина Шафикова сообщила, что сократилось число новогодних мероприятий. Если в прошлом году их было 27 тысяч, то в этом году их количество сократилось до 21 тысячи.

Сегодня Радия Хабирова рассмешило видео про рыбака, не знающего башкирский язык. Заместитель премьер-министра республики Азат Бадранов показал всем участникам оперативного совещания в правительстве забавный ролик. Видео снято на основе идеи сказки о «Золотой рыбке». Таким образом авторы видео решили мотивировать жителей учить башкирский язык.

В День Башкирского языка мы решили проверить, как в республике популяризируют национальный язык. Mkset поговорила с директором Фонда по сохранению и развития башкирского языка Гульназ Юсуповой. Её ответы оказались весьма интересными.

Завершился день еще одной интересной новостью. Оказалось, Уфа оказалась в тройке лидеров, среди городов с самыми дорогими Дед Морозами. У нас вызов аниматора обойдется в три раза дороже, чем в Оренбурге, Чебоксарах и Йошкар-Оле.

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