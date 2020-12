«Индекс Оливье»: во сколько обойдется салат для жителей Башкирии в 2020 году

Традиционным блюдом на новогоднем столе ещё с советских времён остаётся салат «Оливье». В прошлом году, по данным Росстата, стоимость праздничного блюда составила 326,47 рубля. Mkset подсчитал, сколько в этом году будет стоить салат в Башкирии.

Что предлагает Росстат Ежегодно Росстат рассчитывает стоимость салата «Оливье». В прошлом году для приготовления традиционного блюда статистики предлагали взять: Огурцы маринованные - 400 грамм;

Зелёный горошек - 380 грамм;

Картофель - 500 грамм;

Морковь - 200 грамм;

Яйца куриные - 5 штук;

Колбаса вареная - 300 грамм;

Майонез - 200 грамм;

Лук репчатый - 100 грамм. В таких пропорциях продуктов получится где-то примерно два килограмма салата. В прошлом году по данным Росстата, стоимость «Оливье» в среднем по стране составила 326,47 рубля, что было на 4,3% больше, чем в 2018 году. Рецепт от Mkset Пока Росстат не раскрыл данные по Башкирии, мы сами прошлись по самым популярным торговым сетям Уфы и посчитали текущие средние цены на продукты. Предлагаем немного другой рецепт «Оливье» — без лука (его многие не едят). Варёную колбасу можно заменить варёной курицей, а маринованные огурцы — свежими. Итак, для приготовления «Оливье» понадобится: Отварной картофель - 4 штуки (400 грамм);

Отварная курица - 400 грамм;

Яйца - 5 штук;

Морковь - 1 штука (150 грамм);

Огурцы свежие - 300 грамм;

Зеленый горошек - 400 грамм;

Майонез - 230 грамм. Мы взяли средние цены в самых популярных супермаркетах республики. По нашим расчетам, салат вышел на 238,2 рубля. Ингредиентов достаточно для приготовления двух килограммов салата (восемь порций, по 250 гр.). «Индекс Оливье» — это российский аналог «индекса БигМака». В России он используется по той же причине, что и «индекс БигМак» — в его рецептуре содержится достаточное количество продовольственных компонентов. Оливье — это традиционный салат на новогоднем столе и в отличии от продукции «Макдональдса», компоненты для салата продаются в каждом регионе страны.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter