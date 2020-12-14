«Индекс Оливье»: во сколько обойдется салат для жителей Башкирии в 2020 году

Что предлагает Росстат
Ежегодно Росстат рассчитывает стоимость салата «Оливье». В прошлом году для приготовления традиционного блюда статистики предлагали взять:
В таких пропорциях продуктов получится где-то примерно два килограмма салата. В прошлом году по данным Росстата, стоимость «Оливье» в среднем по стране составила 326,47 рубля, что было на 4,3% больше, чем в 2018 году.
Рецепт от Mkset
Пока Росстат не раскрыл данные по Башкирии, мы сами прошлись по самым популярным торговым сетям Уфы и посчитали текущие средние цены на продукты. Предлагаем немного другой рецепт «Оливье» — без лука (его многие не едят). Варёную колбасу можно заменить варёной курицей, а маринованные огурцы — свежими.
Итак, для приготовления «Оливье» понадобится:
Мы взяли средние цены в самых популярных супермаркетах республики. По нашим расчетам, салат вышел на 238,2 рубля. Ингредиентов достаточно для приготовления двух килограммов салата (восемь порций, по 250 гр.).
«Индекс Оливье» — это российский аналог «индекса БигМака». В России он используется по той же причине, что и «индекс БигМак» — в его рецептуре содержится достаточное количество продовольственных компонентов. Оливье — это традиционный салат на новогоднем столе и в отличии от продукции «Макдональдса», компоненты для салата продаются в каждом регионе страны.