«Индекс Оливье»: во сколько обойдется салат для жителей Башкирии в 2020 году

«Индекс Оливье» — это российский аналог «индекса БигМака». В России он используется по той же причине, что и «индекс БигМак» — в его рецептуре содержится достаточное количество продовольственных компонентов. Оливье — это традиционный салат на новогоднем столе и в отличии от продукции «Макдональдса», компоненты для салата продаются в каждом регионе страны.