«Индекс Оливье»: во сколько обойдется салат для жителей Башкирии в 2020 году

«Индекс Оливье»: во сколько обойдется салат для жителей Башкирии в 2020 году

Вчера, 10:23ОбществоАнна КононоваPhoto: wikimapia.org
Традиционным блюдом на новогоднем столе ещё с советских времён остаётся салат «Оливье». В прошлом году, по данным Росстата, стоимость праздничного блюда составила 326,47 рубля. Mkset подсчитал, сколько в этом году будет стоить салат в Башкирии.

Что предлагает Росстат

Ежегодно Росстат рассчитывает стоимость салата «Оливье». В прошлом году для приготовления традиционного блюда статистики предлагали взять:

  • Огурцы маринованные - 400 грамм;
  • Зелёный горошек - 380 грамм;
  • Картофель - 500 грамм;
  • Морковь - 200 грамм;
  • Яйца куриные - 5 штук;
  • Колбаса вареная - 300 грамм;
  • Майонез - 200 грамм;
  • Лук репчатый - 100 грамм.

В таких пропорциях продуктов получится где-то примерно два килограмма салата. В прошлом году по данным Росстата, стоимость «Оливье» в среднем по стране составила 326,47 рубля, что было на 4,3% больше, чем в 2018 году.

Рецепт от Mkset

Пока Росстат не раскрыл данные по Башкирии, мы сами прошлись по самым популярным торговым сетям Уфы и посчитали текущие средние цены на продукты. Предлагаем немного другой рецепт «Оливье» — без лука (его многие не едят). Варёную колбасу можно заменить варёной курицей, а маринованные огурцы — свежими.

Итак, для приготовления «Оливье» понадобится:

  • Отварной картофель - 4 штуки (400 грамм);
  • Отварная курица - 400 грамм;
  • Яйца - 5 штук;
  • Морковь - 1 штука (150 грамм);
  • Огурцы свежие - 300 грамм;
  • Зеленый горошек - 400 грамм;
  • Майонез - 230 грамм.

Мы взяли средние цены в самых популярных супермаркетах республики. По нашим расчетам, салат вышел на 238,2 рубля. Ингредиентов достаточно для приготовления двух килограммов салата (восемь порций, по 250 гр.).

«Индекс Оливье» — это российский аналог «индекса БигМака». В России он используется по той же причине, что и «индекс БигМак» — в его рецептуре содержится достаточное количество продовольственных компонентов. Оливье — это традиционный салат на новогоднем столе и в отличии от продукции «Макдональдса», компоненты для салата продаются в каждом регионе страны.

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