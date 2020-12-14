Гороскоп от знаменитого астролога Павла Глобы на неделю для всех знаков Зодиака

Рыбы

Не ставьте работу выше семьи и личной жизни. Иначе вам не избежать упреков со стороны второй половинки. К тому же у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем. Не будьте слишком требовательны к домочадцам. Учитесь прощать.