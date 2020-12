Гороскоп от знаменитого астролога Павла Глобы на неделю для всех знаков Зодиака

Овны найдут свою любовь, а Львы обретут успехи на работе. Астролог Павел Глоба рассказал, какой будет неделя для каждого из нас.

Овен Вас ожидают большие перемены в личной жизни. Возможно, что любимый человек именно на этой неделе сделает вам предложение. Не относитесь легкомысленно к своему здоровью, так как есть опасность подхватить простудное заболевание. Телец Не избегайте новых знакомств. Возможно, одно из них станет судьбоносным. Вообще для многих Тельцов неделя пройдет под знаком страсти. Но как ни странно, на таком подъеме вам удастся решить и давние производственные проблемы. Близнецы Если вам кажется, что ваши отношения с любимым человеком зашли в тупик, то на этой неделе есть шанс перевести их на новый уровень. Займитесь каким-то общим делом. Например, совместным изучением иностранного языка. Рак Начало недели благоприятно для крупных, давно запланированных покупок. В последнее время вы так много времени посвящали личной жизни, что пора, наконец, всерьез заняться карьерой. Также обратите внимание на состояние здоровья. Лев У вас полоса везения. В любви – все великолепно. На работе – взаимопонимание с коллегами и прибавление жалованья. С детьми и родителями также не ожидается никаких конфликтов. В выходные удачным станет загородное путешествие. Дева Вы убедитесь, что ваш партнер обладает фантастической интуицией. Он безошибочно найдет путь к вашему сердцу, и вы растаете, легко простив ему прежние обиды. В выходные уделите внимание внешности. Актуален визит в парикмахерскую. Весы Если вы полны решимости изменить жизнь, будьте готовы рискнуть и напрямую поговорить с избранником о перспективе ваших отношений. Высока вероятность, что итог этого разговора вас порадует. Скорпион Не исключены неожиданные повороты судьбы. Возможно, вам придется сменить место жительства, из-за того что вашей второй половине будет предложена интересная работа в другом городе. В выходные взвесьте все плюсы и минусы такого шага. Стрелец Будьте искренни в проявлении чувств, и ваш партнер это оценит. На работе избегайте острых тем и дискуссий. Учитесь приспосабливаться к тем обстоятельствам, в которых оказываетесь. Выходные проведите с друзьями. Козерог Даже при самых тяжелых обстоятельствах верьте в лучшее. Помните, охлаждение отношений с любимым временное. И не стоит корить себя за какие-то ошибки. В середине недели вам, возможно, предложат повышение по службе. Водолей В семье вам не раз придется выступать в роли миротворца. Старайтесь гасить конфликты с изящным юмором. В среду – четверг возможны неприятности по службе, победить которые помогут коллеги. Рыбы Не ставьте работу выше семьи и личной жизни. Иначе вам не избежать упреков со стороны второй половинки. К тому же у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем. Не будьте слишком требовательны к домочадцам. Учитесь прощать.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter