Глава Хабаровского края запустил работу очистной станции в селе Рощино

Глава Хабаровского края запустил работу очистной станции в селе Рощино

Вчера, 18:00ОбществоPhoto: фрагмент видео YouTube
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев побывал на открытии станции очистки подземных вод возле села Рощино в Хабаровском районе. По его инициативе региональное правительство в октябре текущего года выделило средства для достройки объекта.

Очистная станция возводилась в рамках реализации нацпроекта "Экология". На нее планировалось выделить примерно 69 млн рублей из местного бюджета. Сооружение должны были сдать еще в декабре прошлого года, но по причине нехватки средств проект заморозили, сообщает Transsibinfo.

“Мы помогли району закончить этот проект. Предоставили 35 млн рублей. А им удалось эффективно распорядиться средствами и достроить объект до окончания года”, - сказал Дегтярев.

Станция будет осуществлять очистку подземных вод от вредных соединений железа, кремния и лития. За сутки объект производит 200 кубометров воды. Ее мощности достаточно для обеспечения водой высокого качества в два раза большего количества граждан, чем в настоящее время зарегистрировано в населенном пункте.

“В будущем мы продолжим и далее реализовывать в разных селах Хабаровского края федеральный проект "Чистая вода". Это крайне важно для повышения качества жизни граждан в нашем регионе”, — уточнил Дегтярев.

Руководитель края также побеседовал с жителями Рощина, которые рассказали ему о высоких тарифах на тепло. В свою очередь, Дегтярев подчеркнул, что в настоящее время власти заняты поиском эффективного решения этой проблемы.

Дегтярев в ходе этой рабочей поездки также возложил цветы к памятнику героя СССР Александра Богданова в селе Казакевичево. Недавно в рамках ведомственного проекта "Благоустройство сельских территорий" в поселении была построена хоккейная коробка стоимостью в 1,4 млн рублей - 1 млн рублей предоставили из краевого бюджета.

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