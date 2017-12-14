В Башкирии похолодает до -23

В отдельных районах республики ожидается небольшой снег.

Завтра, 15 декабря, в Башкирии ночью по юго-востоку ночью похолодает до -18-23°, днем там ожидается до -12,-17°. На остальной части республики ожидается достаточно теплая для зимы погода - ночью -7,-12°, днем -5,-10. Местами небольшой снег.