В Башкирии изменится система оплаты за отопление

Теперь жители четырех городов Башкирии будут платить за отопление по факту.

Четыре города республики – Уфа, Благовещенск, Ишимбай и Нефтекамск будут платить с 2018 года за отопление по факту, сообщили в ООО «БашРТС».

Граждане будут платить с момента начала отопительного сезона по данным, зафиксированным прибором учета в многоквартирном доме. Эту величину распределят месяц в месяц и доведут до потребителя. Плательщик также сможет самостоятельно вычислить, какую сумму ему нужно будет отдать.

В квартирах без приборов учета, жильцы будут платить по нормативам, которые утверждены в 2016 году. В таком случае величина будет одинаковой, ровной в течение всего отопительного сезона.