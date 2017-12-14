Росатом заказал «реабилитацию» территории ПО «Маяк» в Челябинской области

Работы по реабилитации оценили в 30 млн рублей.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» объявила конкурс с ограниченным участием на выполнение работ по реабилитации радиоактивно загрязненного участка на территории завода 235 ФГУП «Производственное объединение «Маяк» площадью 30 тысяч квадратных метров в Озерске Челябинской области. Начальная стоимость контракта – 30 млн рублей.

Согласно документации, опубликованной на сайте госзакупок, территория завода 235 ФГУП «ПО «Маяк» подверглась радиоактивному загрязнению в результате разгерметизации ёмкости с жидкими высокоактивными отходами в 1957 году и ветрового уноса иловых отложений с обмелевшей береговой полосы водоёма-хранилища радиоактивных отходов (далее – РАО) в 1967 году.

Фото: Александр Емельяненков/РГ

До 30 октября 2018 года необходимо реабилитировать участок, расположенный у северной части охранного периметра завода 235. Там располагаются производственные здания, наземная галерея, дорожки и площадки (с покрытием из асфальта, цемента и щебня), хозяйственные постройки, наземные и подземные коммуникации. Основными радионуклидами являются цезий-137 и стронций-90.

Максимальное значение мощности эквивалентной дозы (МЭД) составляет 2 мкЗв/ч. Площадь с МЭД больше 0,6 мкЗв/ч составляет около 10 тыс. м2.

На площади приблизительно одна тысяча квадратных метров находятся около 20 м3 металлического лома и 30 м3 строительного мусора, которые по содержанию радионуклидов относятся к радиоактивным отходам категории очень низкоактивным отходам.

Фото: Александр Емельяненков/РГ

Победителю закупки предстоит на площади приблизительно 15 тысяч квадратных метров удалить и утилизировать около двух тысяч кубометров древесно-кустарниковой растительности, загрязнённой радионуклидами, но не являющейся радиоктивными отходами.

Фото: Александр Емельяненков/РГ

На площади около 10 тысяч квадратных метров провести планировку территории завезённым чистым грунтом с толщиной слоя 40 см, для приведения МЭД к значениям не более 0,6 мкЗв/ч. На площади не менее 30 тыс. квадратов провести планировку территории и создать из завезённой плодородной почвы корнеобитаемый слой толщиной 10 см, провести контрольное радиационное обследование и посев травы.

Реабилитация радиоактивно загрязнённого участка будет считаться завершённой при максимальном значении МЭД не более 0,6 мкЗв/ч на расстоянии от земли 0,1 ‑ 0,3 м и оформлении заключения о реабилитации.

Заявки принимаются до 21 декабря. Рассматривать и оценивать поданные заявки будут 10 января 2018 года. Работы финансируются из федерального бюджета. Работы должны завершиться не позднее 30 октября 2018 года.

- Чистка местности спустя 60 лет после аварии - не слишком стандартная ситуация, - считает президент общественной организации «Планета надежд», правозащитник пострадавших от радиационных аварий на ПО МАЯК Надежда Кутепова. - Тем более, что период полураспада и цезия-137, и стронция-90 составляет около 30 лет.

Во-вторых, удивительно, что за 60 лет, прошедших после аварии, сохранились «производственные здания, наземная галерея, дорожки и площадки (с покрытием из асфальта, цемента и щебня), хозяйственные постройки, наземные и подземные коммуникации» - причем в формулировке тендера нет таких слов, как "остатки" или "развалины". Получается, что зараженным участком то ли активно пользовались на протяжении десятилетий, то ли загрязнение на самом деле намного моложе.

Напомним, завод 235 недавно оказался в центре внимания: французские экологи и правозащитница из Озерска Надежда Кутепова считают его наиболее вероятным источником выброса рутения-106, зафиксированного в конце сентября в Европе.

По мнению экспертов, выброс мог произойти во время аварии на печи остекловывания на заводе 235 ПО «Маяк» в ЗАТО Озерск. Эта версия подтверждается сведениями Росгидромета об экстремально высоком загрязнении окружающей среды в Аргаяше Челябинской области (превышение фона в 986 раз) и других окружающих Озерск селах.

На ПО «Маяк» отрицают свою причастность к выбросу радиации. Позднее Росгидромет объяснил высокий уровень содержания рутения в пробах на Южном Урале его отсутствием в предыдущих пробах. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), с 26 октября по 3 ноября проводившая проверку деятельности ФГУП «ПО Маяк», заявила, что не выявила нарушений.

8 декабря межведомственная комиссия, в которую вошли представители «Росатома», Федерального медико-биологического агентства, Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук, не обнаружила на ПО «Маяк» следов рутения. По мнению членов комиссии, источником изотопа мог стать спутник, хотя эта версия была отвергнута учеными ранее. Между тем, общественная организация «Гринпис» обратилась к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с требованием проверить деятельность госкорпорации «Росатом» на предмет возможного сокрытия информации о состоянии окружающей среды.