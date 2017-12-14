Команда Олега Белозерова повышает уровень комфорта пассажиров РЖД

Около двух лет назад в РЖД сменилось руководство. Новое поколение пришло на смену старых управленцев, утверждавших, что создание комфорта для пассажиров напрямую зависит от дополнительных бюджетных средств и повышения стоимости билетов. Новых же технократов возглавил генеральный директор Олег Белозеров.

Издание mk.ru пишет, что РЖД является монополистом на рынке железнодорожных перевозок. При этом компания осуществляет самые бюджетные услуги по перемещению людей по стране. Цена за проезд одного километра в плацкарте равна рублю. Это в два раза ниже чем в Китае. Работа Белозерова и его команды доказывает, что для повышения комфорта для пассажиров совсем необязательно увеличивать стоимость проезда. Развивать сервис, при этом удерживая цены, можно используя технологические решения.

Гендиректор РЖД провел «тихую революцию». Он ликвидировал монополию поставщика продажи онлайн-билетов. Проездные теперь можно купить на таких коммерческих площадках, как Anywayanyday и Ozon. Таким образом, людям приобретать билеты стало намного проще. Сейчас во многих пассажирских поездах РЖД имеются душевые кабинки. Это стало огромным прорывом для составов дальнего следования. Изменения затронули не только новые «Сапсаны», но и уже вошедшие в тренд «Стрижи» и «Ласточки». Пассажиропоток в таких поездах постоянно растет. Люди готовы платить за комфорт.

РЖД создает условия для перевозки маломобильных пассажиров. Запускаются механизмы, которые сделают путешествие для таких людей не только возможным, но и максимально комфортным. Еще одним нововведением стало то, что теперь пассажиры могут получить не только чай, но и кофе. В качестве оплаты за напиток принимают карточки.