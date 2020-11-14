Житель Башкирии отсудил у больницы миллион рублей за неверно поставленный ему диагноз

Житель Башкирии отсудил у больницы миллион рублей за неверно поставленный ему диагноз

Вчера, 12:02ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Житель города Бирска обратился в суд после некачественного лечения в местной центральной районной больнице. Мужчина пришел к врачам за помощью с сильными болями, а ушел инвалидом, сообщили в пресс-службе районного суда.

В ходе следствия выяснилось, что врачи поставили пациенту неверный диагноз в 2015 году. После этого он три года лечился по неправильной схеме лечения, которая привела к осложнениям. Из-за этого ему пришлось пережить несколько сложных операций, а сейчас он не может жить без дорогостоящих лекарств. Также мужчине поставили инвалидность первой группы.

Изначально пациент был уверен, что врачи нанесли ему моральный ущерб на сумму 3 миллионов рублей, включая расходы на лечение. Суд частично удовлетворил требования пострадавшего. Теперь больница вернет ему 400 тысяч рублей, которые он потратил на лечение, а также 600 тысяч за моральный ущерб.

Приговор в законную силу еще не вступил. Минздрав Башкирии и ЦРБ могут обжаловать решение в течение 10 дней.

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