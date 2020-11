По данным регионального Минздрава за минувшие сутки внебольничной пневмонией заболели 368 человек. Выписаны с выздоровлением 358 человек.

Также выросло количество заболевших коронавирусом. За прошедший день положительные результаты теста получили 114 человек. В больницах республики лечатся 315 человек. Из них в тяжелом состоянии 32 пациента, семеро на ИВЛ. Напомним, накануне премьер-министр Башкирии Андрей Назаров вновь рассказал о строительстве нового инфекционного центра в Стерлитамаке. В построенном за 55 дней ковид-госпитале в Зубово в настоящий момент нет мест.

