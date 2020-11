Накануне состоялся последний эфир кастинга в шоу «Голос». Попробовали испытать судьбу и попасть к знаменитым членам жюри сразу две жительницы Башкирии — Екатерина Ямщикова и 17-летняя Яна Габбасова.

Юная певица из Нефтекамска спела перед членами жюри песню из фильма «Титаник». К ней повернулась только Полина Гагарина и без лишних комментариев, сказав лишь, что все шикарно, взяла девушку в свою команду. Еще одна участница Екатерина Ямщикова исполнила казачью народную песню «Не из саду было», а также «Send my love». К сожалению, к ней никто из членов жюри не повернулся. Позже они объяснили это тем, что их команды уже заполнены, но отметили, что девушка поет прекрасно.

