Минусовая температура и снег: Синоптики составили прогноз погоды в Башкирии

Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни.

Завтра, 14 ноября, местами в Башкирии пройдет небольшой снег. Синоптики обещают северный, северо-восточный умеренный ветер. Ночью температура воздуха составит -8…-13 градусов, а в некоторых частях республики -16…-21 градусов. Днём столбик термометра покажет -5…-10 градусов, местами -15 градусов. 15 ноября, преимущественно без осадков. Ветер останется таким же. Ночью ожидается -8…-10, на окраинах -14. Днём будет -7…-9 градусов. В понедельник, 16 ноября, осадки также не ожидаются. Ночью столбик термометра опустится до -8…-10, где-то до -14. Днём прогнозируется -7…-9 градусов.

