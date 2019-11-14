В сети жалуются на некорректную работу Facebook

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Жители Великобритании, США, Бразилии и Нидерландов заявили о сбоях в крупнейшей социальной сети.
Примерно 70% заявивших о проблеме пользователей отметили, что лента новостей не обновляется. Еще 15% не смогли воспользоваться сайтом. У 13% пожаловавшихся вообще не открылась их учетная запись, сообщает RT.
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