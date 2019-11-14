В Пермском крае сотрудников ГИБДД пересадят на Skoda Octavia
14 ноября, 17:25ОбществоФото: ru.m.wikipedia.org
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В Прикамье сотрудники ГИБДД получат новые иномарки Skoda Octavia, чтобы эффективнее обеспечивать безопасность на дорогах. В соответствии с федеральной программой регион получит 152 автомобиля.
По словам начальника краевого УГИБДД Алексея Карина, автомобили будут оборудованы планшетами с базой данных об угнанных машинах или дорожных правонарушениях. Благодаря наличию гаджетов сократится время общения сотрудников ГИБДД с законопослушными водителями. Об этом пишет properm.ru.
Несмотря на то, что автомобили получит весь Пермский край, большинство иномарок останется в Перми. В случае нехватки машин, в 2020 году будет закуплена еще одна партия, подчеркнул Алексей Карин.
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