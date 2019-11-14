В Пермском крае сотрудников ГИБДД пересадят на Skoda Octavia

По словам начальника краевого УГИБДД Алексея Карина, автомобили будут оборудованы планшетами с базой данных об угнанных машинах или дорожных правонарушениях. Благодаря наличию гаджетов сократится время общения сотрудников ГИБДД с законопослушными водителями. Об этом пишет properm.ru.

Несмотря на то, что автомобили получит весь Пермский край, большинство иномарок останется в Перми. В случае нехватки машин, в 2020 году будет закуплена еще одна партия, подчеркнул Алексей Карин.