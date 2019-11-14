Привет зиме: в Башкирии ожидается холодная минусовая температура и гололед

Согласно прогнозу, в республику неумолимо приближаются холода.

Сегодня ночью температура воздуха будет доходить до минус одиннадцати градусов, в среднем, от нуля до минус пяти, местами пройдет небольшой мокрый снег, гололед, на отдельных участках дорог гололедица, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Днем от минус одного до четырех.

16 ноября осадков не будет, ветер снова юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью от нуля до минус пяти, при прояснениях до минус десяти, днем от минус одного до четырех.