Привет зиме: в Башкирии ожидается холодная минусовая температура и гололед
14 ноября, 21:50ОбществоАлия Фатхиева
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Синоптики Башгидрометцентра подготовили прогноз погоды на ближайщие два дня.
Согласно прогнозу, в республику неумолимо приближаются холода.
Сегодня ночью температура воздуха будет доходить до минус одиннадцати градусов, в среднем, от нуля до минус пяти, местами пройдет небольшой мокрый снег, гололед, на отдельных участках дорог гололедица, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Днем от минус одного до четырех.
16 ноября осадков не будет, ветер снова юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью от нуля до минус пяти, при прояснениях до минус десяти, днем от минус одного до четырех.
Медиакорсеть передавала, что со следующей недели резко похолодает. Днем похолодает до минус десяти градусов, а ночью столбик термометра опустится до минус четырнадцати градусов.
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