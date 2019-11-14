Плющенко и Рудковская написали заявление в полицию из-за угроз в адрес их сына

Кроме угроз неизвестный вымогает деньги у ребенка. Об этом информирует RNS.

Представитель ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку по факту вымогательства, а также угроз жизни и здоровью несовершеннолетнего. По итогам расследования будет принято решение о возбуждении уголовного дела.