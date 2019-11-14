Фото: sledcom.ru
Плющенко и Рудковская написали заявление в полицию из-за угроз в адрес их сына
14 ноября, 16:10Общество
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В четверг, седьмого ноября адвокат фигуриста Евгения Плющенко и его жены, музыкального продюсера Яны Рудковской обратился в полицию с требованием привлечь к ответственности человека, который угрожает малолетнему сыну звездной пары.
Кроме угроз неизвестный вымогает деньги у ребенка. Об этом информирует RNS.
Представитель ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку по факту вымогательства, а также угроз жизни и здоровью несовершеннолетнего. По итогам расследования будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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