Компании на Ямале оштрафовали за навалы мусора в поселках вахтовиков

Как сообщает издание muksun.fm, всего специалисты ведомства обнаружили более 300 нарушений в ходе проверки вагон-городков и вахтовых поселков. На 70 предприятиях отсутствовали септики, а навалы мусора была образованы в хаотичном порядке и под открытым небом. Контейнеров для хранения отходом они не использовали.