Компании на Ямале оштрафовали за навалы мусора в поселках вахтовиков
14 ноября, 17:44ОбществоФото: pxhere.com
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Природоохранная прокуратура ЯНАО обнаружила на территориях трех месторождения Ямала навалы мусора. Также отходы были обнаружены у строящейся автомобильной дороги Надым-Салехард.
Как сообщает издание muksun.fm, всего специалисты ведомства обнаружили более 300 нарушений в ходе проверки вагон-городков и вахтовых поселков. На 70 предприятиях отсутствовали септики, а навалы мусора была образованы в хаотичном порядке и под открытым небом. Контейнеров для хранения отходом они не использовали.
В результате проверки к ответственности были привлечены 122 должностных лица. Инспекторы выписали штрафы на общую сумму более пяти миллионов рублей.
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