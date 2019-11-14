Хватит меня мучать: Сирота из Башкирии записал второе видеообращение Владимиру Путину

Житель города Учалы Ильнур Даушев записал очередное видеообращение главе страны. О его истории Медиакорсеть ранее рассказывала. Молодой человек пять лет назад получил комнату как сирота, нуждающийся в жилье. Однако его комната оказалась без вентиляции и должного ремонта. В результате, Ильнур вынужден жить в сырой и душной комнате, которую облюбовали грызуны и насекомые.

Видео Видео: Ильнур Даушев

На руках парень держит плакат со словами «Башкортостан, город Учалы. Судьи! Прокуроры! Учалинские баи! Хватит меня мучать!». Ильнур рассказывает президенту, что администрация города отказала ему в замене непригодного жилья. Еще одно судебное заседание, на этот раз по иску учалинской межрайонной прокуратуры к администрации Учалинского района об обязании провести частичный капитальный ремонт жилища состоялся сегодня. Суд удовлетворил иск прокуратуры, однако сироту это не устраивает — он настаивает на замене жилья.

— До начала судебного разбирательства было два подготовительных процесса. Я и помощник прокурора выступили с просьбой об отсрочке судебного заседания, так как Следкомом планировалось проведение строительно-технической экспертизы. Я и сегодня внес ходатайство о переносе заседания, однако судья Фасхетдин Мухаметкильдин отклонил его. И вынес решение об обязании муниципалитета провести частичный капитальный ремонт помещения, не выслушав мои просьбы о необходимости заменить непригодное жилье, — рассказал Медиакорсети он.

Ильнур Даушев намерен обжаловать данное решение суда в Верховном суде Башкирии.