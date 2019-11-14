Геопарк «Торатау» в Башкирии планируют развивать на условиях концессии

В РБК-Уфа сообщили, что в 2020 году в республике заработает дирекция по развитию геопарка «Торатау». По словам председателя регионального Госкомитета по туризму Салавата Нафикова, в настоящий момент ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.

В качестве приоритетного рассматривают вариант сотрудничества по схеме государственно-частного партнерства.

«Крупные игроки придут только в случае концессионного соглашения стоимостью около 1 млрд рублей, — считает эксперт. — В целом данный проект оценивается в десятки миллиардов: точную цифру сейчас пока никто не сможет сказать», – цитирует издание представителя московского «Центра аналитики города» Радмира Сафина.

В издании со ссылкой на руководителя проекта по формированию геопарка Наталью Лукашину сообщили, что в настоящий момент в рамках геопарка работают 50 средних и малых предпринимателей, занимающихся продвижением туризма. «Далее мы будем развивать сеть туроператоров в едином фирменном стиле геопарка, под единым брендом», — рассказала Лукашина.