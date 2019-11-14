Башкирские чиновники оставили женщину с ребенком-инвалидом в разваливающемся доме

Пресс-служба следственного комитета передает, что в Башкирии из-за бездействия чиновников женщина с ребенком-ивалидом, несмотря на постановление суда, живет в старом доме без удобств.

В следкоме отмечают, что ситуация не меняется именно из-за того, что сотрудники администрации тянут с принятием решения.

Организовать проверку по этому факту поручил лично председатель следственного комитета в регионе. В настоящее время сотрудникам предстоит опросить женщину и должностных лиц администрации, провести иные необходимые следственные действия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.