Альфа-Банк - в топ-10 компаний России по запасу средств на счетах

Об этом свидетельствует опубликованный рейтинг РБК, базирующийся на отчетности самых масштабных компаний и банков России.

NewsNN пишет, что в прошлом году объем денежных средств Альфа-Банка и их эквивалентов составил примерно 298 миллиардов рублей, что демонстрирует повышенную платежеспособность Альфа-Банка — его способность своевременно и полноценно выполнить обязательства перед клиентами и контрагентами.

Заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов акцентирует внимание на том, что банку очень важно доверие клиентов. Так, значительный объем запасов на счетах является отражением масштабности и надежности бизнеса Альфа-Банка, подтверждая также позиции самого крупного отечественного банка. Все вышеперечисленное — результат правильно выбранной стратегии, которая включает в себя амбициозный рост и высококачественные финансовые продукты, отметил Чухлов.

На 1 октября текущего года Альфа-Банк занимает лидерские позиции среди частных финансовых организаций, располагаясь на пятом месте в числе всех банков страны по объемам активов и капитала. Капитал Альфа-Банка — примерно 444 миллиарда рублей.