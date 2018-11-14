«Юнипро» направит на ремонт третьего блока Березовской ГРЭС еще 14 млрд руб
Руководство «Юнипро» сообщило, что компания инвестирует в восстановление третьего энергоблока Березовской ГРЭС, расположенной в Красноярском крае, дополнительные средства.
Финансирование вырастет на 14 миллиардов рублей. В целом за последние два года на ремонт объекта направили 22 миллиарда рублей. Об этом пишет RNS.
Третий энергоблок Березовской ГРЭС был введен в эксплуатацию в конце 2015 года. В начале 2016 года энергоблок загорелся. Пламя уничтожило металлоконструкции котла.
«Юнипро» приступило к восстановлению объекта. В 2016 году на ремонт третьего энергоблока Березовской ГРЭС было выделено 4,7 миллиарда рублей. Через год на проведение восстановительных работ направили еще 9,8 миллиарда рублей. За первые девять месяцев текущего года размер инвестиций вырос на 7,5 миллиарда рублей.
По плану пуско-наладочные работы на объекте должны пройти в первой половине следующего года. Заработать третий энергоблок Березовской ГРЭС должен в третьем квартале 2019 года.
Отметим, что «Юнипро» является «дочкой» немецкого концерна Uniper, который специализируется на производстве и реализации электричества, а также тепловой мощности. Uniper владеет пятью электростанциями. Речь идет о Сургутской ГРЭС-2, Березовской ГРЭС, Шатурской ГРЭС, Смоленской ГРЭС и Яйвинской ГРЭС. Их общая мощность составляет 11,2 ГВт. В прошлом году данные электростанции произвели 48,2 млрд кВт⋅ч электроэнергии и 2,127 млн Гкал тепловой энергии.