«Юнипро» направит на ремонт третьего блока Березовской ГРЭС еще 14 млрд руб

Финансирование вырастет на 14 миллиардов рублей. В целом за последние два года на ремонт объекта направили 22 миллиарда рублей. Об этом пишет RNS.

Третий энергоблок Березовской ГРЭС был введен в эксплуатацию в конце 2015 года. В начале 2016 года энергоблок загорелся. Пламя уничтожило металлоконструкции котла.

«Юнипро» приступило к восстановлению объекта. В 2016 году на ремонт третьего энергоблока Березовской ГРЭС было выделено 4,7 миллиарда рублей. Через год на проведение восстановительных работ направили еще 9,8 миллиарда рублей. За первые девять месяцев текущего года размер инвестиций вырос на 7,5 миллиарда рублей.

По плану пуско-наладочные работы на объекте должны пройти в первой половине следующего года. Заработать третий энергоблок Березовской ГРЭС должен в третьем квартале 2019 года.