Как заявил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, в этот знаменательный день им был издан указ о присвоении Владимирскому отделению Всероссийского патриотического движения «Юнармия» имени Дмитрия Пожарского. На данный момент в состав движения входят более 2,5 тысяч юных владимирцев, пишет Newsnn.

Юнармейцы поучаствовали во Всероссийской патриотической акции «Катюша» Видео

Завершение слета состоялось на площади Победы, где собрались порядка двух тысяч гостей, а юнармейцы стали участниками Всероссийского патриотического флешмоба «Катюша», который приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году. Старт акции был дан в Москве 21 октября Позже она распространилась на Краснодарский край, Вологодскую и Калужскую области, а также Камчатку и Дагестан.