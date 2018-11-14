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Юнармейцы поучаствовали во Всероссийской патриотической акции «Катюша»
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Юнармейцы поучаствовали во Всероссийской патриотической акции «Катюша»

Сегодня, 21:33ОбществоФото: yunarmy.ru
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