Юнармейцы поучаствовали во Всероссийской патриотической акции «Катюша»
Во всероссийский праздник День народного единства все юнармейцы владимирской области собрались на ll региональный слет. Во Владимир приехали более 600 человек из 20 районных штабов. Ряды Юнармии в это день пополнились еще на 50 человек.
Как заявил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, в этот знаменательный день им был издан указ о присвоении Владимирскому отделению Всероссийского патриотического движения «Юнармия» имени Дмитрия Пожарского. На данный момент в состав движения входят более 2,5 тысяч юных владимирцев, пишет Newsnn.
Завершение слета состоялось на площади Победы, где собрались порядка двух тысяч гостей, а юнармейцы стали участниками Всероссийского патриотического флешмоба «Катюша», который приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году. Старт акции был дан в Москве 21 октября Позже она распространилась на Краснодарский край, Вологодскую и Калужскую области, а также Камчатку и Дагестан.
Под всем известную «Катюшу» владимирские юнармейцы и гости праздника исполнили танец. Владимирская область отправила флешмоб во Владивосток. За проведением всероссийской акции можно наблюдать в социальных сетях по хэштегу #КатюшаЮнармия. Отделение, чьи фото и видео наберут большее количество «сердечек», будут награждены Главным штабом Юнармии.