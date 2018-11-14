Выборы главного муфтия Башкирии перенесены на целый год

Сегодня, 14 ноября, в Уфе состоялся президиум ДУМ РБ, на котором было принято решение о переносе выборов нового председателя религиозной организации, пишет «Реальное время».

На встрече присутствовали 44 делегата из 54. 40 имамов проголосовали за перенос выборов, которые должны были состояться уже в этом месяце, трое воздержались и лишь один высказался против.

Все полномочия муфтия Нурмухамета Нигматуллина и его заместителей продлены таким образом на год. Как пишет издание, ссылаясь на собственные источники, на решение перенести выборы серьезно повлияла смена власти в республике.

Напомним, ранее мы писали о видеообращении представителей руководство ДУМ РБ в связи со строительством мечети «Ар-Рахим» в Уфе. Руководство предложило сесть всем сторонам за стол переговоров и возобновить строительство мечети во что бы то ни стало. А 1 ноября Благотворительный фонд «Урал» на своем официальном сайте опубликовал сообщение о том, что с ноября будет возобновлено выделение средств на строительство соборной мечети «Ар-Рахим». В сообщении фонда отмечается, что данный вопрос решается при содействии временно исполняющего обязанности главы республики Радия Хабирова.